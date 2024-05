Hubert Hurkacz zagra z Rafą Nadalem, a kanały Polsat Sport zwiększają liczbę transmisji tenisowych

Hubert Hurkacz oraz inni topowi tenisiści świata rywalizują na słynnym Foro Italico w Rzymie, gdzie do 19 maja trwa turniej ATP Rome Masters. Wyłącznym polskim nadawcą tej oraz pozostałych imprez zaliczanych do prestiżowego cyklu tenisowego ATP Tour jest Telewizja Polsat. Nadawca stale zwiększa swoje portfolio praw sportowych oraz liczbę oferowanych transmisji. Dlatego począwszy od turnieju Rome Masters fani tenisa otrzymają możliwość oglądania jeszcze większej liczby meczów niż dotychczas.

Mecze tenisowe rozgrywane w ramach turniejów ATP Tour, pokazywane są w kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport 3. Sygnał telewizyjny jaki trafia do tych kanałów pochodzi z tak zwanego World Feedu czyli głównego przekazu satelitarnego. Produkują go organizatorzy poszczególnych turniejów i to oni decydują, które mecze są potencjalnie najciekawsze dla globalnej społeczności tenisa. Ale to, co interesuje fanów w Hiszpanii, Włoszech czy Stanach Zjednoczonych nie zawsze jest tożsame z preferencjami Polaków. Czasem wywołuje to zakłopotanie rodzimych fanów tenisa, gdy na ekranach ich telewizorów pojawia się inny mecz niż zamierzali oglądać.

Rewolucja tenisowa w kanałach Polsat Sport

Redakcja Sportowa Polsatu tak planuje ramówki swoich kanałów, aby do Polsatu Sport 1 zawsze trafiały mecze z udziałem Biało-Czerwonych oraz topowe spotkania rozgrywane na kortach centralnych, które goszczą największe gwiazdy. Zależność od World Feedu w pewnych sytuacjach potrafi jednak wywrócić planowanie "do góry nogami". Do takich sytuacji dochodzi wtedy, gdy mecz np. Huberta Hurkacza na korcie centralnym znajduje się w World Feedzie, ale organizatorzy turnieju nagle "przełączą" główny przekaz satelitarny. Powodem może być np. rozpoczynający się wcześniej niż zakładano mecz lidera światowego rankingu na jednym z tzw. kortów bocznych.

Oczywiście w takich sytuacjach komentatorzy Polsatu Sport oraz tzw. reżyserka natychmiast informują widzów o zaistniałej zmianie. Teraz jednak ryzyko tego typu sytuacji znika na zawsze. Począwszy od ATP Rome Masters 2024, sygnał telewizyjny z World Feedu oprócz kanałów Polsat Sport 1, Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport 3, będzie trafiał także do kanałów Polsat Sport Premium. Jeden z nich zawsze będzie "lustrzanym odbiciem" transmisji tenisowych z kortu głównego. Z kolei mecze rozgrywane na kortach bocznych będą transmitowane w innym kanale Polsat Sport Premium. Takie rozwiązanie nie tylko eliminuje ryzyko nieprzewidzianych zmian kanałów, ale istotnie zwiększa także liczbę transmitowanych w tym samym czasie meczów. Dla fanów tenisa oznacza to olbrzymi skok jakościowy oraz ilościowy i precedens, jakiego na polskim rynku telewizyjnym jeszcze nie było.

- Przez blisko 25 lat istnienia Polsatu Sport cały czas poszerzamy nasze portfolio praw do transmisji i jednocześnie jesteśmy świadkami stale rosnącej liczby meczów w ramach zawieranych przez nas umów. Telewizja Polsat jako jeden z nielicznych nadawców ma niezbędne zaplecze techniczne, by udźwignąć obsługę medialną nawet najbardziej wymagających turniejów. Wielokrotnie transmitowaliśmy dziesiątki czy setki spotkań w ramach imprez siatkarskich, piłkarskich czy przy okazji tenisowego Wimbledonu. A teraz z przyjemnością zwiększamy liczbę naszych transmisji z turniejów ATP Tour. Wszystko w zgodzie z potrzebami naszych widzów, których chętnie słuchamy – Marian Kmita Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Hubert Hurkacz "zakończy" karierę Rafy Nadala? Odpowiedź w kanałach w Polsat Sport

Pierwszym rywalem Huberta Hurkacza na turnieju ATP Rome Masters 2024 będzie legendarny Rafa Nadal. Hiszpan to jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii, a w samym Rzymie triumfował dziesięciokrotnie. Piękna kariera Rafy niebłagalnie zbliża się jednak do końca, nie tylko za sprawą wieku, ale przede wszystkim kontuzji. Na początku obecnego sezonu Nadal zapowiedział, że w kolejnych meczach zamierza po prostu cieszyć się grą i nie stawia sobie konkretnych wyzwań. W kwietniu pożegnał się z publicznością w Madrycie, a obecnie czaruje widzów w stolicy Włoch. Hubert Hurkacz jest na innym etapie kariery, a możliwość zmierzenia się już w drugiej rundzie z takim mistrzem, jak Nadal to dla Polaka takie samo wyróżnienie, jak i wyzwanie. Co ciekawe to już kolejny raz, gdy Hurkacz ma szansę symbolicznie "zakończyć" karierę gracza, na którego meczach jako dziecko się wychowywał. W 2021 roku Polak mierzył się z legendarnym Rogerem Federem w ćwierćfinale wielkoszlemowego Wimbledonu i pokonał utytułowanego rywala. Tamto spotkanie, podobnie jak nadchodzącą potyczkę z Nadalem, polscy fani tenisa mogli obejrzeć na sportowych kanałach Polsatu. Organizatorzy turnieju ATP Rome Masters 2024 nie ogłosili jeszcze godzinowej listy sobotnich meczów, ale gdy tylko tak się stanie, to na Polsatsport.pl podana zostanie godzina transmisji meczu Hurkacz - Nadal wraz z informacją o kanale, na którym to spotkanie będzie transmitowane.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.

Informacja prasowa