Nerwy w hicie i rzuty karne w meczu gospodarzy. Za nami pierwszy dzień mistrzostw świata

Hokeiści ze Szwecji bardzo dobrze weszli w hitowe starcie czempionatu. W pierwszej tercji zawodnicy ze Skandynawii wyszli na jednobramkowe prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Joel Eriksson.

Ekipa "Trzech Koron" równie dobrze zaprezentowała się w kolejnej odsłonie meczu. Celnymi strzałami popisali się Lucas Raymond i Marcus Johansson. Warto jednak podkreślić, że hokeiści zza oceanu w drugiej tercji zdobyli swoją pierwszą bramkę w tym meczu. Gola strzelił Zach Werenski.

Amerykanie w ostatniej odsłonie meczu złapali kontakt. Do bramki rywali trafił Brock Nelson, przez co do końca meczu na boisku było bardzo nerwowo. Wynik starcia ustalili Victor Hedman i Joel Eriksson, którzy w ostatniej minucie trafili do pustej bramki zawodników ze Stanów Zjednoczonych.

Szwecja - Stany Zjednoczone 5:2

Gospodarze mistrzostw w swoim pierwszym meczu podczas czempionatu stanęli naprzeciwko Finlandii. Sąsiedzi Polski bardzo dobrze prezentowali się na lodowisku. Czesi stwarzali więcej groźnych akcji od rywali.

Mimo to dobra defensywa Finlandii i brak skuteczności w szeregach reprezentacji Czech spowodowały, że przez trzy tercje nie padła w tym meczu ani jedna bramka. Przez to o wyniku starcia musiał zadecydować konkurs rzutów karnych, w którym lepsi okazali się Czesi.

Czechy - Finlandia 0:0 (2:0 po rzutach karnych)