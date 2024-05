Niespodziewane problemy Aryny Sabelenki! Amerykanka postraszyła wiceliderkę rankingu

Początek tego pojedynku był bardzo zacięty. W tej odsłonie kibice obejrzeli aż pięć przełamań. Chłodniejszą głowę zachowała Katie Volynets. Dzięki temu plasująca się na 109. miejscu w rankingu WTA zawodniczka wygrała pierwszego seta 6:4. Było widać, że Sabalenka nie była zadowolona ze swojego występu w tej części meczu.

Przegrany set zadziałał na Białorusinkę jak płachta na byka. Pochodząca z Mińska zawodniczka w kolejnej odsłonie dwukrotnie przełamała oponentkę, tracąc w tym czasie swój jeden gem serwisowy. Przez to wygrała seta 6:3, doprowadzając do wyrównania.

W ostatniej partii wiceliderka rankingu WTA od początku ruszyła do ataku. Udało się jej przełamać przeciwniczkę już w pierwszym gemie. W sumie w trzecim secie Amerykanka w trzech przypadkach nie potrafiła obronić swojego serwisu. Przez to Sabalenka wygrała ostatnią partię 6:2 i zagwarantowała sobie awans do kolejnej rundy zmagań w Rzymie.

Już wiemy, z kim w kolejnym meczu zmierzy się Sabalenka. Jej przeciwniczką w trzeciej rundzie będzie pochodząca z Ukrainy Dajana Jastremska.