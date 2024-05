Polski siatkarz rozstał się z klubem po dwóch miesiącach

Dawid Pawlun jest wychowankiem Trefla Gdańsk, w którego barwach zdobywał wiele medali w kategoriach młodzieżowych. W latach 2020–22 był zawodnikiem PSG KPS Siedlce. Stamtąd trafił do Projektu Warszawa, gdzie występował w sezonie 2022/23 zastępując kontuzjowanego Macieja Stępnia. Ze stołecznej drużyny został wypożyczony do czeskiego VK Ostrava.

Zobacz także: Słynny siatkarz zmienia klub. Zastąpi legendę

Rozgrywający może pochwalić się także sukcesami z juniorskimi reprezentacjami Polski. Wywalczył brązowe medale mistrzostw świata U21 oraz mistrzostw Europy U22.

Pawlun w Treflu Gdańsk występował od marca do końca sezonu PlusLigi. Dołączył do klubu na zasadzie transferu medycznego tuż przed ligowym meczem z Aluronem CMC Wartą Zawierciem. Przez dwa miesiące w barwach Trefla zagrał w pięciu spotkaniach.





– Dziękujemy Dawidowi, że dołączył do naszej drużyny i wspomógł nas w trudnym momencie. Gdy pojawiła się możliwość, by ściągnąć do Gdańska zawodnika, który ma doświadczenie m.in. PlusLidze i lidze czeskiej, skorzystaliśmy z tego rozwiązania. Dzięki Dawidowi utrzymaliśmy jakość podczas treningów. Ponadto dał też dobre zmiany w meczach. Dziękujemy za jego wsparcie i życzymy powodzenia w dalszym rozwoju – powiedział prezes Trefla Gdańsk Dariusz Gadomski.