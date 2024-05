Siatkarz pożegnał się z Jastrzębskim Węglem po czterech latach. "Stworzyliśmy rodzinę"

Pochodzący z Rybnika Szymura grał w Jastrzębskim Węglu od 2020 roku. W jego barwach zdobył trzy tytuły mistrza Polski (2021, 2023, 2024), jedno wicemistrzostwo PlusLigi (2022), oraz dwa srebrne medale Ligi Mistrzów (2023, 2024).

ZOBACZ TAKŻE: Rozstania w klubie PlusLigi! Pożegnano sześciu siatkarzy, zmiany w sztabie szkoleniowym

O tym, że w przyszłym sezonie będzie grał dla innego klubu, Szymura mówił otwarcie już po ostatnim meczu finałów PlusLigi, w którym jastrzębianie pokonali u siebie Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:1. - To był mój ostatni mecz w barwach jastrzębian w tej hali. Chciałem zrobić wszystko, by godnie pożegnać się z naszymi kibicami i mi się to udało - powiedział wówczas w rozmowie z Polsatem Sport.

Oficjalnie siatkarz pożegnał się z Jastrzębskim Węglem w czwartek, za pośrednictwem klubowych mediów. - Przez te cztery lata bardzo dużo wygraliśmy i stworzyliśmy bardzo zgraną grupę. Będę dobrze wspominał ten okres, zdobyłem trzy mistrzostwa Polski, mam medale i jak zakończę karierę będę wracał wspomnieniami do tych czasów - powiedział.

W sezonie 2023/2024 28-latek był graczem pierwszej szóstki zespołu trenera Marcelo Mendeza. W PlusLidze zagrał 34 mecze, w których zdobył 375 punktów (średnia 11,03 na mecz). Trzykrotnie wyróżniono go nagrodą najlepszego zawodnika spotkań Jastrzębskiego Węgla.

- Sezon był dla mnie super, grałem od deski do deski. Myślę, że to jeden z lepszych sezonów w mojej karierze - stwierdził Szymura.

- Stworzyliśmy jedną wielką rodzinę. Czułem się tutaj jak w domu, za co dziękuję. Nie mówię jednak do widzenia, jeszcze się spotkamy na plusligowych parkietach, zbijemy piątkę. Będę grał przeciwko Jastrzębskiemu, ale sentyment do klubu zostanie. Zawsze będzie mi miło tutaj wracać - powiedział czterokrotny mistrz Polski, żegnając się ze śląskim klubem.

W niedługim czasie powinniśmy poznać nowego pracodawcę czołowego przyjmującego PlusLigi. W siatkarskim środowisku mówi się, że będzie nim Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Szymura był już jej zawodnikiem w latach 2017-2019 i zdobył z nią mistrzostwo (2019), wicemistrzostwo (2018) oraz Puchar Polski (2019).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport