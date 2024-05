ATP w Rzymie: Luca Nardi - Holger Rune. Relacja live i wynik na żywo

Na koniec sobotnich zmagań drugiej rundy turnieju ATP w Rzymie dojdzie do rywalizacji Luki Nardiego z Holgerem Rune. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Norweg. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Nardi to reprezentant gospodarzy, który będzie chciał sprawić nie lada sensację przed własną publicznością. Włoch w rankingu ATP plasuje się na 81. miejscu, a w poprzedniej rundzie pokonał Niemca Daniela Altmaiera 6:4, 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: Polak z awansem do kolejnej rundy w Rzymie

Z kolei Rune dopiero przystępuje do rywalizacji w stolicy Italii. Jego ostatni występ to 1/16 finału ATP w Madrycie i porażka z Tallonem Griekspoorem. Skandynaw puka do czołowej dziesiątki rankingu ATP, będąc obecnie na dwunastej lokacie.

Obaj zawodnicy jeszcze nie mieli okazji ze sobą rywalizować.

Relacja live i wynik na żywo meczu Luca Nardi - Holger Rune od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport