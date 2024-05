Chcieli sprawić sensację na mistrzostwach świata! Faworyci przebudzili się dopiero po chwili

Warto zaznaczyć, że Kanadyjczycy byli ogromnymi faworytami starcia z Wielką Brytanią. Tym większe zaskoczenie pojawiło się na twarzach kibiców, kiedy zawodnicy z Wysp otworzyli wynik w pierwszej tercji, za sprawą trafienia Liama Kirka. Kanadyjczycy potrzebowali chwili, by obudzić się w tym starciu. Mimo to po jakimś czasie zaczęli dominować na lodowisku, doprowadzając w pierwszej części rywalizacji do wyrównania, po golu Michaeal Buntinga.

Druga tercja należała już do hokeistów z Ameryki Południowej. Drogę do bramki przeciwników znaleźli kolejno: Brandon Hagel i dwa razy Connor Bedard. W ostatniej części meczu Brytyjczycy strzelili jeszcze jednego gola. Ostatnie trafienie w tym spotkaniu należało do Bena O'Connora.

Wielka Brytania - Kanada 2:4

W tym samym czasie rozgrywany był mecz pomiędzy reprezentacjami Francji i Kazachstanu. Po pierwszej tercji "Trójkolorowi" przegrywali 1:2. Dla Francuzów bramkę zdobył Enzo Cantagallo, natomiast po drugiej stronie na listę strzelców wpisali się Roman Starchenko i Maxim Mukhametov.

Kolejna odsłona przyniosła tylko jedno trafienie. Bramkę zdobył Kirill Savitsky. W trzeciej tercji żaden z zespołów nie był w stanie zmienić wyniku starcia.

Francja - Kazachstan 1:3

