Fortuna 1 Liga: Stal Rzeszów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo

Termalica plasuje się na trzynastej lokacie z pięcioma punktami przewagi nad strefą spadkową. Piłkarze z Małopolski są zatem bardzo blisko ligowego bytu, ale muszą postawić kropkę nad "i".

Co innego Stal, która już jakiś czas temu zapewniła sobie utrzymanie, a matematycznie ma nawet jeszcze szansę na dostanie do baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Byłby to jednak szalony scenariusz. Rzeszowianie do szóstej lokaty tracą bowiem osiem "oczek", a ich przewaga nad Termaliką wynosi siedem punktów.

Ekipa ze stolicy Podkarpacia po serii meczów bez porażki, w poprzedniej kolejce uległa na wyjeździe GKS-owi Katowice aż... 0:8. Gospodarze będą zatem chcieli zmazać plamę po kompromitacji. Z kolei niecieczanie zremisowali ważne starcie z Polonią Warszawa 2:2.

W rundzie jesiennej Stal wygrała w Niecieczy 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport