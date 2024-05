Fortuna 1 Liga: Wisła Kraków - Lechia Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

Starcie Wisły Kraków z Lechią Gdańsk to jeden z hitów 32. kolejki Fortuna 1 Ligi. Triumfatorzy krajowego pucharu koniecznie potrzebują wygranej, aby nie skomplikować sobie sytuacji w walce o awans. Goście potrzebują tylko remisu do zapewnienia sobie promocji do PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.