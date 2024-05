Hutnik zajmuje szóste miejsce premiowane grą w Barażach o FORTUNA 1 Ligę, ale ma tyle samo punktów co siódma Radunia Stężyca. Z drugiej strony tracą tylko cztery punkty do miejsca premiowanego bezpośrednim awansem. Powoduje to, że piłkarze Hutnika zdecydowanie mają o co grać, bo porażka może ich kosztować wszystko o co cały sezon walczyli, a zwycięstwo zbliżyć do być może nawet uniknięcia baraży.

Lech też nie może tego spotkania odpuścić, bo chociaż dziś są na bezpiecznym, 13. miejscu, to mają tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Jeśli dziś przegrają to mogą dać się wciągnąć w walkę o utrzymanie.



Poprzednie spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się zwycięstwem Lecha 4:3



Relacja live i wynik na żywo meczu Hutnik Kraków - Lech Poznań II na Polsatsport.pl.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport