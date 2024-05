Main eventem sobotniej gali KSW będzie starcie o tytuł mistrza wagi półśredniej. Po raz drugi pasa będzie bronił Bartosiński. Zawodnik Octopusa Łódź wraca do klatki po pokonaniu Salahdine'a Parnasse'a w grudniu zeszłego roku. "Bartos" wygrał z Francuzem jednogłośną decyzją sędziów. Pierwotnie rywalem 28-latka w Trójmieście miał być Andrzej Grzebyk. Były podwójny mistrz FEN musiał jednak wycofać się z walki 10 dni przed galą z powodu kontuzji.

Jego miejsce w karcie walk zajął Michaliszyn. Zawodnik z Górnego Śląska to aktualnie trzeci zawodnik rankingu dywizji półśredniej KSW. Po raz ostatni walczył jednak ponad rok temu. Wówczas pokonał przez TKO w drugiej rundzie Krystiana Bielskiego. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Michaliszyn przyjął propozycję walki mistrzowskiej z krótkim wyprzedzeniem. W sobotę przekonamy się, czy będzie to miało przełożenie na jego dyspozycję w klatce.

Wielu kibiców z pewnością wyczekuje starcia Szpilka - Wrzosek. Jeden z najlepszych polskich pięściarzy kategorii ciężkiej w XXI wieku skrzyżuje rękawice z utytułowanym kick-boxerem. Do pojedynku dojdzie w formule MMA, w której obaj wciąż są niepokonani. Na KSW 94 któryś z nich najpewniej dopisze do swojego dorobku pierwszą przegraną. Interesująco powinno być również w walce Ruchała - Kaczmarczyk. Stawką potyczki będzie tytuł tymczasowego mistrza kategorii piórkowej. Jednocześnie będzie to starcie rewanżowe. W pierwszej potyczce obu panów górą był Ruchała.

W karcie walk sobotniej gali znalazło się aż 10 pojedynków.

77,1 kg: Adrian Bartosiński (14-0, 11 KO, 1 Sub) - Igor Michaliszyn (10-2, 4 KO, 3 Sub) – o pas mistrzowski w kategorii półśredniej

120,2 kg: Arkadiusz Wrzosek (4-0, 2 KO, 1 Sub) - Artur Szpilka (3-0, 3 KO)

65,8 kg: Robert Ruchała (9-1, 1 KO, 3 Sub) - Patryk Kaczmarczyk (11-2, 3 KO, 2 Sub) – o tymczasowy pas mistrzowski w kategorii piórkowej

65,8 kg: Ahmed Vila (12-4-1, 6 Sub) - Kacper Formela (17-4, 7 KO, 3 Sub)

120,2 kg: Ricardo Prasel (13-4, 4 KO, 9 Sub) - Stefan Vojcak (7-1, 3 KO, 3 Sub)

65,8 kg: Daniel Tarchila (7-2, 2 KO, 3 Sub) - Dawid Kareta (5-3, 1 KO, 2 Sub)

120,2 kg: Filip Stawowy (10-4, 8 KO, 1 Sub) - Ivan Vitasovic (12-6-1, 9 KO, 2 Sub)

56,7 kg: Adrianna Kreft (5-1, 1 KO, 2 Sub) - Mafalda Carmona (5-2, 3 KO, 1 Sub)

120,2 kg: Patryk Tołkaczewski (0-1) - Michał Turyński (0-0)

83,9 kg: Michał Michalski (11-5, 6 KO, 1 Sub) - Bartosz Leśko (13-4-2, 2 KO, 7 Sub)