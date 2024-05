Orlen Basket Liga: Legia Warszawa - King Szczecin. Relacja live i wynik na żywo

- Pierwszy raz w tej serii - mimo porażki - zagraliśmy przyzwoity mecz. To mnie bardzo cieszy i to jest dobry prognostyk na kolejne spotkania. Mam nadzieję, że nie dojdzie do piątego meczu w Szczecinie i zakończymy serię w Warszawie - mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga Szczecin. Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - King Szczecin na Polsatsport.pl.

Sporych emocji dostarcza seria Legii Warszawa z Kingiem Szczecin. W obu spotkaniach w Szczecinie podopieczni Marka Popiołka byli na prowadzeniu przez... 35 minut. Sęk w tym, że na samym finiszu lepsi i skuteczniejsi okazywali się koszykarze Kinga, którzy do Warszawy jechali w komfortowej sytuacji.

W meczu o wszystko warszawianie stanęli na wysokości zadania i pokonali Kinga 90:88. Mistrzowie Polski w ostatniej akcji mogli nawet przechylić szalę na swoją korzyść, ale ostatecznie nie oddali rzutu. Mimo porażki, trener Arkadiusz Miłoszewski był zadowolony z postawy zespołu. Chwalił swoich zawodników.

- Pierwszy raz w tej serii - mimo porażki - zagraliśmy przyzwoity mecz. To mnie bardzo cieszy i to jest dobry prognostyk na kolejne spotkania. Ta drużyna pokazała charakter i to że jest w końcu gotowa na play-off - powiedział Miłoszewski.

Kluczowym graczem w barwach Legii był Christian Vital, który zdobył 28 punktów, trafiając 9 z 13 rzutów z gry. Ciekawostką jest fakt, że Amerykanin w obu meczach w Szczecinie zdobył tylko 22 punkty, trafiając 4 z 24 rzutów z gry. Sam zawodnik miał świadomość, że zagrał poniżej oczekiwań.

- Można tak powiedzieć, że Christian Vital to taki zawodnik, którego może powstrzymać tylko Christian Vital. Widać było, że w swojej hali czuje się znakomicie. Gdy trafiał z 8-9 metrów - mimo obecności naszych graczy - nie mogłem mieć do nikogo żadnych pretensji. To gracz o dużym repertuarze. Potrafi minąć, wymusić przewinienie, trafić z półdystansu. Mam nadzieję, że już tak dobrze nie zagra w kolejnym spotkaniu - podkreślił trener Kinga.

W szczecińskim zespole w końcu na miarę swoich umiejętności zagrał Amerykanin Matt Mobley, który w ciągu 18 minut zdobył 13 punktów (3/4 za 3, 4/4 za 1). Jego powrót do formy to dobry prognostyk dla szczecinian przed kolejnymi spotkaniami.

- Przed meczem rozmawiałem z trenerem Szablowskim, który pytał mnie o Mobleya. Ten przeciwko Dzikom zagrał świetne zawody. Później zgasł z powodu kontuzji. Cierpliwie na niego czekałem, powtarzając, że wierzę w jego umiejętności. Cieszę się, że teraz zagrał lepiej i pokazał, że umie grać w koszykówkę. To dla nas świetna informacja, bo mamy kolejnego gracza na obwodzie - zaznaczył.

W sobotę czwarte spotkanie w tej serii. Początek meczu o 20:30. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

KN, PLK