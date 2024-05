Siatkarska potęga ogłosiła kadrę na igrzyska w Paryżu

Sztab kadry USA decyzję w sprawie drużyny na igrzyska podjął zaskakująco szybko - jeszcze przed startem Ligi Narodów, która dla większości reprezentacji biorących udział w tegorocznym turnieju olimpijskim będzie ważną częścią selekcji.

Selekcjoner amerykańskiego zespołu postawił na samych doświadczonych i renomowanych graczy. Wśród nich jest trzech siatkarzy, którzy w sezonie 2023/2024 występowali w polskich klubach - Erik Shoji i David Smith (obaj Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), TJ Defalco (Asseco Resovia Rzeszów) oraz Taylor Averill (Projekt Warszawa). W przeszłości w Pluslidze występowali także Jeff Jendryk (Asseco Resovia, LUK Lublin), Garrett Muagututia (Aluron CMC Warta Zawiercie), Micah Ma'a (GKS Katowice) i Thomas Jaeschke (Asseco Resovia).

Dla Andersona oraz Smitha paryskie igrzyska będą już czwartymi w karierze. Olimpijskich debiutantów jest w zespole Sperawa trzech - to Averill, Jendryk i Ma'a.

Trener Amerykanów, którzy będą we Francji jednymi z głównych kandydatów do złotego medalu, postanowił powołać do dwunastki tylko jednego atakującego - właśnie Andersona. Drugi siatkarz występujący na tej pozycji, Kyle Ensing, pojedzie do Paryża jako trzynasty, rezerwowy zawodnik.

- Jedną z najtrudniejszych rzeczy w prowadzeniu tego zespołu jest wyznaczenie dwunastu graczy, którzy wystąpią na igrzyskach. Na każdy turniej jeździmy w czternastoosobowym składzie. Zawężenie kadry drużyny do dwunastu siatkarzy zawsze jest dużym wyzwaniem - powiedział Speraw w komentarzu dla USA Volleyball.

- To zawsze trudna decyzja, ponieważ mamy wielu utalentowanych, ciężko pracujących zawodników z charakterem, którzy świetnie spisywali się jako członkowie tego zespołu i bardzo dobrze reprezentowali Stany Zjednoczone. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że to jest najlepsza dwunastka do rywalizacji w Paryżu - dodał selekcjoner, który już po raz trzeci poprowadzi Amerykanów na igrzyskach. W 2016 roku w Rio de Janeiro zdobył brązowy medal, pięć lat później w Tokio jego zespół zakończył zmagania na fazie grupowej.

Jak wyjaśnił Speraw, wybór kadry na igrzyskach już teraz ma służyć zapewnieniu wyselekcjonowanej grupie odpowiedniego balansu pomiędzy treningiem, regeneracją i rywalizacją w meczach w czasie Ligi Narodów oraz w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich.

Amerykanie oficjalnie rozpoczną sezon 22 maja meczem z Polską, który zostanie rozegrany w ramach turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów w Antalyi.

Olimpijska rywalizacja w siatkówce na igrzyskach w Paryżu rozpocznie się 27 lipca.

Skład kadry Stanów Zjednoczonych na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu:

Rozgrywający: Micah Christenson, Micah Ma'a

Atakujący: Matthew Anderson

Przyjmujący: Aaron Russell, TJ Defalco, Thomas Jaeschke, Garrett Muagututia

Środkowi: Maxwell Holt, David Smith, Taylor Averill, Jeff Jendryk

Libero: Erik Shoji

Rezerwowy: Kyle Ensing (atakujący).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport