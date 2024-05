Świetny występ Polek! Podium w Pucharze Świata

Poranna sesja finałowa rozpoczęła się od finału kobiecych czwórek z udziałem dwóch polskich załóg. Mistrzynie świata z 2022 roku w składzie: Naja, Puławska, Kąkol, Putto na półmetku była dopiero piąte, ale w drugiej części dystansu mijały kolejne osady. Ostatecznie finiszowały na drugiej pozycji, tracąc do Niemek, prowadzonych przez byłą reprezentantkę Polski Paulinę Paszek, 0,34 sekundy. Martyna Klatt, Sandra Ostrowska, Julia Olszewska, Helena Wiśniewska zameldowały się na szóstym miejscu.

Powody do zadowolenia może mieć Justyna Iskrzycka startująca w nieolimpijskiej konkurencji K1 1000 m. Brązowa medalistka igrzysk w Tokio do zwyciężczyni Alyce Wood straciła 2,69 sekundy, druga była Czeszka Anezka Paloudova.

Kanadyjkarze rywalizowali w olimpijskiej konkurencji C2 500 m. Aleksander Kitewski i Arsen Śliwiński, którym nie udało się zakwalifikować do igrzysk w Paryżu, do końca walczyli o podium, ale zabrakło im sił na finiszu. Biało-czerwoni uplasowali się na szóstym miejscu, a zwyciężyli startujący pod neutralną flagą Rosjanie (Aleksiej Korowaszkow, Iwan Sztyl). To właśnie ta załoga wygrała z Polakami w środę w kontynentalnych regatach kwalifikacyjnych, które rozegrano także w Szegedzie.

W finale B dwójek kanadyjkowych na 500 m Kacper Sieradzan i Adrian Kłos zajęli piąte miejsce, czyli 14. w klasyfikacji generalnej.

Druga sobotnia sesja finałowa odbędzie się po południu z udziałem siedmiu polskich osad.

PAP