Arka Gdynia o krok od awansu. Zadecydował rzut karny

Arka Gdynia pokonała na swoim stadionie Zagłębie Sosnowiec 1:0. Dzięki temu triumfowi zespół z Gdyni jest już o krok od awansu do PKO BP Ekstraklasy.

Arka już od pierwszego gwizdka dominowała na boisku. W dziesiątej minucie blisko wpisania się na listę strzelców był Olaf Kobacki. Wydawało się, że piłka po jego strzale zatrzepocze w siatce bramki Zagłębia, jednak uderzyła ona w poprzeczkę. Mimo to Kobacki po chwili strzelił upragnionego gola. Wykorzystał rzut karny podyktowany po tym, jak piłkę we własnej "szesnastce" zagrał Hubert Matynia.

Chwilę później kibice na trybunach gdyńskiego stadionu na sekundę zamilkli. Konrad Wrzesiński pokonał bowiem bramkarza Arki, jednak jak się okazało, 30-latek w tej akcji znajdował się na pozycji spalonej, przez co jego trafienie nie mogło zostać uznane.

Na lekko ponad dziesięć minut przed końcem pierwszej połowy gospodarze mieli szansę, by powiększyć swoje prowadzenia. Po bardzo dobrej akcji Arki mocny strzał oddał Hubert Adamczyk. Futbolówka trafiła w słupek i opuściła pole gry.

Po przerwie goście próbowali zaskoczyć przeciwników. Mimo to podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego przez większość czasu kontrolowali przebieg gry. Chociaż Arka miała jeszcze kilka okazji, to wynik starcia nie zmienił się już do ostatniego gwizdka. Gospodarze wygrali mecz 1:0.

Dzięki temu triumfowi ekipa z Gdyni jest już o krok od bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy. Arka plasuje się bowiem na drugim miejscu w tabeli z sześcioma punktami przewagi nad zespołem GKS Katowice. Natomiast Zagłębie nie ma szans na utrzymanie. Piłkarze klubu z Sosnowca plasują się na dnie tabeli z zaledwie 16 punktami na koncie.

Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec 1:0 (1:0)

Bramka: Olaf Kobacki 13 (rzut karny)