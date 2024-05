Duda na podium, legenda wygrała w Warszawie

Rywalizacja w Warszawie najpierw odbywała się w szachach szybkich, w sobotę i w niedzielę gwiazdy walczyły w turnieju szachów błyskawicznych. Do ostatniego dnia prowadzenie w klasyfikacji generalnej zawodów miał Chińczyk Wei Yi, jednak finisz w wykonaniu Magnusa Carlsena był fantastyczny. Norweg odrobił stratę 2,5 punktu i zasłużenie wygrał w Polsce po raz drugi z rzędu. Udanie finiszował także Jan-Krzysztof Duda, który awansował na trzecie miejsce.

– Trzecie miejsce jest bardzo dobre, bo nie grałem zbyt dobrze i nie miałem już żadnych szans na walkę o coś więcej – ocenia Jan-Krzysztof Duda. – Idę równomiernie z edycjami, w pierwszej byłem pierwszy, w drugiej drugi, teraz trzeci. Mam tylko nadzieję, że to się nie utrzyma, bo wówczas w dziesiątej edycji będę dziesiąty. Wracając do turnieju to żadna niespodzianka, że Magnus wygrał, jest jednym z najlepszych szachistów w historii. Trochę mu też w tym dzisiaj pomogłem, bo w naszej partii powinien być remis, lecz z jakiegoś powodu nie zauważyłem że mogę zbić w jednym ruchu pionka i przegrałem, poza tym wygrałem dzisiaj z Wei Yi. Szachy błyskawiczne są bardzo rozrywkowe, więc wcale się nie dziwię, jak wielu kibiców oglądało nasze zmagania – dodaje.

Turniej był rozgrywany w ramach cyklu Grand Chess Tour. Rozpoczął serię prestiżowych zawodów, która następnie zagości w Bukareszcie (24 czerwca – 6 lipca), Zagrzebiu (8-15 lipca) oraz amerykańskim Saint Louis. Czołowi arcymistrzowie z całego świata walczą o pulę nagród wynoszącą aż półtora miliona dolarów – w Warszawie w puli było 175 tysięcy, a Carlsen za zwycięstwo zgarnął 40 tysięcy.

Nowością w tegorocznej edycji było wprowadzenie biletów-cegiełek, z których całkowity dochód został przeznaczony na cele charytatywne. Pełna kwota ze sprzedaży wejściówek – 40 tysięcy złotych – trafiło na rzecz Fundacji Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Czek na wspomnianą sumę odebrał Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Zwycięstwo Carlsena podsumował ambasador cyklu, Garri Kasparow. – Raduję się widząc tutaj tak wielu młodych graczy, jednak w Warszawie wygrał najstarszy, co także mnie cieszy. Lubię być w stolicy Polski, czuję się tutaj doskonale wśród tylu szachowych kibiców, a jeśli chodzi o sprawy polityczne, to na pewno lepiej i bezpieczniej niż w moim własnym kraju – dodał Kasparow i zdradził, że za rok w Warszawie czeka nas kolejna odsłona turnieju z cyklu Grand Chess Tour. Znowu możemy się spodziewać gwiazd, które zmienią nasz kraj w kilkudniową stolicę światowych szachów.

Klasyfikacja końcowa turnieju Superbet Rapid & Blitz 2024:

1. Magnus Carlsen 26,0

2. Wei Yi 25,5

3. Jan-Krzysztof Duda 19,5

4. Praggnanandhaa Rameshbabu 19,0

5. Arjun Erigiasi 18,0

6. Nodirbek Abdusattorov 17,5

7. Kiriłł Szewczenko 15,0

8. Anish Giri 14,0

9. Vincent Keymer 13,0

10. Gukesh Dommaraju 12,5

