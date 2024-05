Odra Opole i Wisła Płock zagrają ze sobą w spotkaniu 32. kolejki Fortuna 1 Ligi. Jaki rezultatem zakończy się to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Wisła Płock na Polsatsport.pl.

Gospodarze mają jeszcze szanse na awans do baraży. Opolanie tracą cztery punkty do szóstego miejsca. Piłkarze Adama Noconia muszą jednak wygrać z Wisłą Płock i liczyć na potknięcia innych drużyn. Na niekorzyść Odry przemawia jednak forma w ostatnich meczach. Dwa ostatnie spotkania to dwie porażki - z Motorem Lublin i Górnikiem Łęczna.

Natomiast płocczanie ostatnio radzą sobie naprawdę dobrze. "Nafciarze" mają na swoim koncie trzy kolejne zwycięstwa - z Miedzią Legnica, Chrobrym Głogów i Motorem Lublin. Dobra seria sprawiła, że podopieczni Dariusza Żurawia awansowali na czwartą lokatę w ligowej tabeli. Różnice punktowe między drużynami z czołówki są jednak bardzo małe. Wisła będzie musiała twardo bronić tej pozycji.

Jesienne spotkanie obu zespołów zakończyło się wygraną ekipy z Płocka 2:0. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o 15:00.