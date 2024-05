Łukasz Szeliga ponownie został wybrany prezesem Polskiego Komitetu Paralimpijskiego!

- Jest mi niezmiernie miło, że delegaci chcą, bym nadal pełnił tę funkcję przez następne cztery lata – mówi prezes Łukasz Szeliga. – Zwłaszcza że mam na ten czas bardzo obfite plany.

Pierwszy z nich to Zintegrowany System Kwalifikacji, a dokładniej dwa certyfikaty dotyczące sportu osób z niepełnosprawnościami.

- Pierwszy z certyfikatów, czyli "Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami" ma budować bazę asystentów, pomocników instruktorów, świadomych wolontariuszy czy animatorów tego sportu, a drugi, tj. "Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami" przeznaczony jest dla instruktorów poszczególnych dyscyplin – podkreśla prezes Szeliga. – Zaowocować ma to m.in. wprowadzeniem WF-u do szkół, nie jest przecież tajemnicą, że uczniowie z niepełnosprawnościami bardzo często są z tych zajęć zwalniani.

Plan zakłada ścisłą współpracę z samorządami, także na poziomie gmin, które zazwyczaj władają zarówno szkołami, jak i obiektami sportowymi na swoim terenie.

- Mam nadzieję, że ten proces zaowocuje prawdziwą sportową integracją – podkreśla Łukasz Szeliga. – Celem jest bowiem to, by trener czy instruktor sportu osób pełnosprawnych, który przejdzie nasze szkolenie i zdobędzie certyfikat, mógł prowadzić zajęcia także dla kogoś z niepełnosprawnością. Jeśli dzięki temu weźmie jedną, dwie osoby do swojej grupy, to będzie fantastycznie.

Innym obszarem wciąż wymagającym pracy jest promocja sportu paralimpijskiego. W dziale Sport portalu Interia.pl pojawiła się już zakładka Sport Paralimpijski. To dobry pomysł także pod kątem współpracy z innymi mediami.

- Kolejnym wyzwaniem jest jakość pracy w kadrach narodowych – zaznacza prezes Szeliga. – Poziom sportu paralimpijskiego stale się podnosi, to przecież proces obecny w każdym sporcie. Także i my musimy stale polepszać jakość naszej pracy, w tym zacząć budować kadry młodzieżowe. Mam nadzieję, że młodzieży zacznie się u nas pojawiać więcej, w końcu w Polsce mamy blisko 200 tys. dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Dlatego wspomniany wcześniej WF to jedno z największych wyzwań, dzięki czemu z rehabilitacją poprzez sport dojdziemy na najbardziej podstawowy poziom.

W duchu inkluzji

Łukasz Szeliga pełni funkcję prezesa Polskiego Komitetu Paralimpijskiego od 2015 roku, jest też jednocześnie prezesem Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych "START". Ostatnie lata to bardzo intensywny czas rozwoju Komitetu, który pozyskał wielu sponsorów i partnerów, realizował także wiele projektów.

- Od 2020 roku udało się podwoić budżet Polskiego Komitetu Paralimpijskiego – nie kryje satysfakcji prezes Szeliga. – Udało się zbudować profesjonalną galę sportu paralimpijskiego, dzięki której nasi zawodnicy mogą się poczuć jak rzeczywiste gwiazdy sportu, którymi przecież są. Przy Komitecie powołana została Rada Naukowa, pojawiają się prace naukowe poświęcone sportowi osób z niepełnosprawnościami. Do tego w ostatnich czterech latach odnotowaliśmy 14 tys. publikacji różnego typu w prasie, radiu, telewizji i internecie, w których przywoływano naszych zawodników i Polski Komitet Paralimpijski, co oznacza ekwiwalent reklamowy o wartości 32 mln zł. Zaowocowało to dotarciem na poziomie 127 mln odbiorców.

Komitet rozpoczął też prace w obszarze tzw. dual career, czyli pomostu między uprawianiem sportu na najwyższym poziomie oraz późniejszym życiem.

- To jest początek tego procesu, bo mamy świetny projekt Super Trener w Ministerstwie Sportu i Turystyki, który umożliwia naszym byłym wybitnym zawodnikom stanie się asystentem trenera i szkolenie się przez trzy lata u jego boku – mówi Łukasz Szeliga. – Przy współpracy z firmą Atos pojawił się też pomysł na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Wszystko to jest i ma być realizowane w duchu inkluzji.

- To jest proces, który musi mieć miejsce, ponieważ tworzenie jakichś zamkniętych kręgów nic nie da – uważa prezes Komitetu. – Zgodnie z tym myśleniem, WF dla wszystkich wspomoże nauczanie włączające, a instruktorzy pracujący w różnych miejscach będą wciągać nawet pojedyncze osoby z niepełnosprawnościami do treningów. Ruch jest lekarstwem na wszystko i ta inkluzja, „zaszyta” w naszych działaniach, wyjdzie wszystkim na zdrowie.

Dwie nowe osoby

W składzie Zarządu nastąpiła jedna zmiana. Wszedł do niego Rafał Skrzypczyk, wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, w miejsce zmarłego w grudniu 2020 roku Jerzego Jankowskiego. Zmiana nastąpiła także w składzie Komisji Rewizyjnej – Andrzeja Ofczyńskiego zastąpił Tomasz Kaźmierczak, prezes KSI Start Szczecin.

Zarząd Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na kolejną kadencję obejmującą lata 2024-2028:

Łukasz Szeliga – prezes Zarządu

Tadeusz Nowicki – wiceprezes Zarządu

Eugeniusz Grabowski – wiceprezes Zarządu

Beata Dobak-Urbańska – członek Zarządu

Adam Dzitkowski – członek Zarządu

Zenon Jaszczur – członek Zarządu

Mirosław Mirynowski – członek Zarządu

Mariusz Oliwa – członek Zarządu

Romuald Schmidt – członek Zarządu

Rafał Skrzypczyk – członek Zarządu

Bogusław Szczepański – członek Zarządu

Piotr Szymala – członek Zarządu

Danuta Tarnawska – członek Zarządu

Tomasz Woźny – członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję obejmującą lata 2024-2028:

Bożena Tatarczak – przewodnicząca

Tomasz Kaźmierczak – zastępca przewodniczącego

Dariusz Mosakowski – sekretarz

Informacja prasowa