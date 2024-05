Biało-Czerwone rozpoczęły zmagania w rozgrywanych w Szwecji mistrzostwach od zwycięstwa 1:0 nad Belgią. W drugim starciu poszło im już gorzej. Przegrały 0:1 z Hiszpankami, które po dwóch kolejkach z kompletem zwycięstw są liderkami grupy B. Do tej pory nie straciły bramki.

Niedzielne rywalki Polek wygrały do tej pory jedno spotkanie - z Belgią. Punkty straciły za to z tymi samymi przeciwniczkami co Biało-Czerwone, z tą różnicą, że zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego trafiały do ich bramki aż trzykrotnie. Mają więc gorszy bilans goli.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Portugalia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.