Polacy zaczęli turniej od porażki z Łotwą po dogrywce 4:5, a Szwedzi już w piątek pokonali Amerykanów 5:2.

- Widzieliście ten mecz z USA? Jak Szwedzi grali krążkiem, jaki mieli spokój, jak podawali? To hokej z innej planety. Postaramy się zrobić, co w naszej mocy. A co będzie – zobaczymy. To totalny top i czeka nas na pewno trudniejszy mecz niż z Łotwą – dodał Urbanowicz.

Podobnego zdania był trener polskiej kadry Robert Kalaber.

- Czeka nas jeszcze mocniejszy przeciwnik, Szwedzi mają silny skład, ich mecz z USA pokazał, że są poukładani, mają dużo jakości – tłumaczył Słowak.

Obrońca Marcin Kolusz zaznaczył, że Polaków czeka w niedzielę starcie z jedną z najbardziej utytułowanych drużyn na świecie, bo ekipa "Trzech Koron" to 11-krotny mistrz globu.

- Zagramy przeciwko niesamowitym zawodnikom. Trzeba do tego podejść spokojnie, nie dać się zwariować. Musimy wyjść na lód, zrobić swoje, starać się strzelać z każdej pozycji – podsumował.

Transmisja meczu Polska - Szwecja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek meczu o godzinie 20:10. Start przedmeczowego studia o godzinie 19:00.

PAP