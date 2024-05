A jednak. Siatkarskie rozstanie stało się faktem

O odejściu młodego zawodnika poinformował jego były już klub - Trefl Gdańsk. Urbanowicz do seniorskiej drużyny dołączył w 2019 roku i spędził w niej pięć lat. Wcześniej reprezentował młodsze zespoły Trefla.

"Po ośmiu latach gry w Treflu Gdańsk Karol Urbanowicz żegna się z klubem. Karolu, dziękujemy za reprezentowanie barw naszego klubu i życzymy powodzenia na dalszych etapach siatkarskiej kariery!" - napisano na oficjalnym profilu klubu.

Dobra gra w zespole z Trójmiasta zaowocowała tym, że zawodnik zyskał uznanie w oczach selekcjonera reprezentacji. Nikola Grbić powołał środkowego do kadry w 2022 i 2023 roku. Co ciekawe, Urbanowicz był pierwszym siatkarzem urodzonym w XXI wieku, który zagrał w seniorskiej reprezentacji Polski.

– Karol to bardzo mądry zawodnik, który ma ambicję i cele. Decyzja o zmianie klubu została podjęta wspólnie. Dla młodego, pracowitego sportowca jest to bardzo dobry impuls do dalszego rozwoju. Dziękuję Karolowi za jego wieloletnią grę w żółto-czarnych barwach i trzymam za niego kciuki – powiedział prezes Trefla Gdańsk, Dariusz Gadomski.

Kolejnym przystankiem na drodze tego siatkarza prawdopodobnie będzie Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Zespół z województwa opolskiego nie ogłosił jeszcze jednak tego transferu.