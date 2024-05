Nasi południowi sąsiedzi już po pierwszej tercji prowadzili 2:0. Bramki zdobyli Milos Kelemen i Libor Hudacek. Amerykanie strzelili gola kontaktowego niespełna pięć minut po rozpoczęciu drugiej części gry. Do siatki trafił Matthew Boldy. Słowacy odpowiedzieli w najlepszy możliwy sposób. W ciągu dwóch minut gole strzelili Simon Nemec i Patrik Koch.

Na początku trzeciej tercji na tablicy wyników widniał rezultat 4:1 dla Słowacji. Wtedy jednak Amerykanie wzięli się w garść i zdobyli trzy bramki. Trafiali Shane Pinto, Brady Tkachuk i Luke Hughes. Ostatni posłał krążek do siatki na niewiele ponad trzy minuty przed końcem tercji. Tym samym doprowadził do dogrywki.

Decydujący cios należał jednak do Słowaków, a konkretnie do Kelemena. Hokeista, który otworzył wynik meczu, zdobył bramkę na 5:4 i dał swojej drużynie zwycięstwo. Słowacja sięgnęła po dwa punkty, a USA po jeden. To druga porażka zawodników ze Stanów Zjednoczonych w tym turnieju. Przypomnijmy, że na inaugurację musieli uznać wyższość Szwedów.

Skrót meczu USA - Słowacja:

USA - Słowacja 4:5 p.d.

Bramki: Boldy 25, Pinto 45, Tkachuk 54, Hughes 57 - Kelemen 4, 64, Hudacek 12, Nemec 28, Koch 29,