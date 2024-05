Była reprezentantka Polski nie ma wątpliwości. "Nasze dziewczyny są w stanie wygrywać z najlepszymi"

Polskie siatkarki rozegrały dwa spotkania sparingowe i wygrały jedno z nich. Joanna Mirek opowiedziała, czego oczekuje od początku zmagań w Lidze Narodów.

- Spodziewam się walki. Pamiętamy zeszły rok, występy na VNL-u. Dziewczyny pokazały się super i chcemy takiej powtórki - powiedziała dwukrotna mistrzyni Europy w siatkówce, a dziś ekspertka Polsatu Sport.

ZOBACZ TAKŻE: A jednak. Siatkarskie rozstanie stało się faktem



Pierwsze spotkania Polki, tak jak rok temu, rozegrają w Antalyi. Markowi Magierze tamten turniej bardzo pozytywnie zapadł w pamięć.

- Zaczęliśmy od czterech zwycięstw. Tutaj byłoby bajkowo, jakby udało się takie rozstrzygnięcia powtórzyć - wspomina zeszłoroczne spotkania komentator Polsatu Sport.



Nasze siatkarki zaczną Ligę Narodów od starcia z Włoszkami. Mirek nie wątpi, że Polki mogą powtórzyć zeszłoroczny sukces.

- W zeszłym roku mecz w naszym wykonaniu był dobry. Dziewczyny wygrały, myślę, że w tym roku jak najbardziej mogą to powtórzyć - stwierdziła dwukrotna mistrzyni Europy.

Zeszłoroczne wyniki tworzą w kibicach pewne oczekiwania, a one z kolei mogą przerodzić się w dodatkową presję na zawodniczkach.

- Wielu ludzi mówiło, by nie wywierać na naszej reprezentacji jakiejś dodatkowej presji. Rozmawiając z siatkarkami, odniosłem wrażenie, że one same taką presję wywierają. Głośno mówią, że VNL to etap przygotowań do igrzysk olimpijskich, ale kiedy gra się w reprezentacji, kiedy zdobyło się rok temu medal, to fajnie by było to osiągnięcie przynajmniej powtórzyć, a niektóre z nich głośno mówią, że nawet poprawić - opowiedział Magiera.

Mirek, jako była siatkarka, w pełni rozumie, przez co przechodzą teraz nasze reprezentantki.

- Myślę, że docenianie naszej reprezentacji to nie jest wywieranie presji. One na to zapracowały, zasłużyły, żeby teraz rozpatrywać w kategoriach, że nasza reprezentacja dołączyła do czołówki światowej. To jest reprezentacja, z którą trzeba się liczyć. My znamy walory i atuty naszej reprezentacji, nasze dziewczyny są w stanie wygrywać z najlepszymi - zachwalała reprezentację była zawodniczka.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Początek zmagań Volleyball Nations League już we wtorek, 14 maja.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport