Siatkarska gwiazda żegna się z Polską. Duża strata dla ligi?

To już pewne. Klub PGE Rysice Rzeszów poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o odejściu Amandy Coneo, która w naszym kraju spędziła zaledwie rok, ale zdążyła pokazać się jako jedna z bardziej wyróżniających się zawodniczek Tauron Ligi.

Prywatnie Kolumbijka jest partnerką rumuńskiego siatkarza Adriana Aciobaniteiego, który poprzedni sezon spędził w PGE GiEK Skrze Bełchatów. W kuluarach mówi się, że oboje obiorą azjatycki kierunek na kolejny sezon.

Coneo trafiła do Polski przed sezonem 2023/2024. Wcześniej występowała we Włoszech oraz Francji. Bardzo szybko udowodniła swoją przydatność w rzeszowskiej ekipie, będąc podstawową przyjmującą. Kilkukrotnie została wybierana MVP spotkania, a w sumie dla PGE Rysic zdobyła 347 punktów w 28 meczach, walnie przyczyniając się do sięgnięcia po wicemistrzostwo kraju.

27-latka prawdopodobnie będzie kontynuować karierę poza Europą.