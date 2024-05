Telewizja Polsat pokaże wszystkie 208 meczów siatkarskiej Ligi Narodów 2024.

Biało-Czerwoni siatkarze i siatkarki rozpoczynają walkę o obronę złotego i brązowego medalu Ligi Narodów. Sezon pań rusza już we wtorek 14 maja, a tydzień później do boju ruszą panowie. W fazie zasadniczej udział bierze 16 najlepszych damskich i tyle samo męskich reprezentacji. Turnieje finałowe odbędą się w ostatnich dniach czerwca w Bangkoku (kobiety) oraz Łodzi (mężczyźni). Wyłącznym polskim nadawcą siatkarskiej Ligi Narodów jest Telewizja Polsat, która pokaże wszystkie mecze sezonu 2024.

W czasie tegorocznego sezonu siatkarskiej Ligi Narodów rozegranych zostanie 208 spotkań, z czego połowa to mecze pań, a drugie tyle to starcia z udziałem mężczyzn. Faza zasadnicza potrwa miesiąc, a najlepsze reprezentacje odwiedzą w tym czasie cztery kontynenty: Amerykę Południową, Amerykę Północną, Europę oraz Azję, zarówno kontynentalną, jak i Japonię. Niezależnie od tego, gdzie siatkarskie gwiazdy będą czarowały publiczność swoją grą, polscy fani będą w samym sercu akcji dzięki transmisjom w kanałach sportowych Polsatu. Dodatkowo niektóre mecze polskich reprezentacji będą także transmitowane w Polsacie głównym oraz TV 4. Tegoroczna siatkarska Liga Narodów to poligon doświadczalny przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, pierwszymi od 16 lat, na których zagrają obydwie nasze reprezentacje. Widzowie Telewizji Polsat mogą więc na własne oczy śledzić przygotowania Biało-Czerwonych do walki o olimpijskie medale.

Polki bronią brązu, a Polacy złota Ligi Narodów

Biało-Czerwone siatkarki w poprzednim sezonie sięgnęły po brązowe medale Ligi Narodów, a w męskim turnieju triumfowali polscy siatkarze. Pierwszymi rywalami Polek w tegorocznej Lidze Narodów będą Włoszki (transmisja 14.05, godz. 18:45 w Polsacie Sport 2). W kolejnych meczach nasze siatkarki zmierzą się z Francją (17.05, godz. 15:00 w Polsat Sport 1), Holandią (18.05, godz. 12:30 w Polsat Sport 1) oraz Japonią (19.05, godz. 14:00 w Polsat Sport 1). Następnie Biało-Czerwone opuszczą Antalyę, a ich miejsce w Turcji zajmą Polacy. Obrońcy złotych medali zagrają kolejno ze Stanami Zjednoczonymi (22.05, godz. 17:00 w Polsacie Sport 1), Kanadą (23.05, godz. 14:00 w Polsacie Sport 1), Holandią (24.05, godz. 17:00 w Polsacie Sport 1) oraz Słowenią (26.05, godz. 12:00 w Polsacie Sport 1). Kolejne turnieje fazy zasadniczej Polki rozegrają w Arlington (28.05 – 2.06) oraz Hongkongu (11 – 16.06). Polacy odwiedzą z kolei Japonię (4 – 9.06) oraz Lublanę (18 – 23.06). Pozostałe drużyny mierzyć się będą także w Brazylii, Kanadzie, Makau czy na Filipinach.

Gwiazdy przy mikrofonach komentatorskich oraz w studiu Polsatu Sport

Meczom siatkarskiej Ligi Narodów towarzyszyć będzie najwyższej jakości oprawa telewizyjna, do której widzowie Polsatu zdążyli się już przyzwyczaić. Mecze skomentują zarówno dziennikarze Polsatu Sport, jak i byli znakomici siatkarze oraz siatkarki, w tym m.in. Tomasz Swędrowski, Wojciech Drzyzga, Marek Magiera, Damian Dacewicz, Maciej Jarosz, Joanna Mirek, Dorota Świeniewicz, Milena Sadurek, Joanna Kaczor-Bednarska czy Krzysztof Wanio. W specjalnych programach studyjnych pracować będą tacy fachowcy, jak Jerzy Mielewski, Marta Ćwiertniewicz czy Jakub Bednaruk, a reportersko polskim reprezentacjom towarzyszyć będą m.in. Marcin Lepa czy Bożena Pieczko.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl