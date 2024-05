To już oficjalne. Legendarny siatkarz w nowym klubie

O tym, że legendarny zawodnik odejdzie z Modeny, mówiło się już na początku roku. Sam zawodnik również nie ukrywał, że to jego ostatni sezon we Włoszech i że zamierza wrócić do rodzinnej Brazylii.

W poniedziałek transfer został potwierdzony. W mediach społecznościowych siatkarza i klubu Volei Renata Campinas pojawił się filmik ogłaszający to hitowe przybycie. Syn selekcjonera reprezentacji Brazylii związał się z klubem dwuletnim kontraktem.

"To już oficjalne! Bruninho jest nasz. Kapitan Reprezentacji Brazylii i wielokrotny mistrz Bruno Rezende nowym wzmocnieniem Renaty Volleyball na dwa sezony" - napisano pod nagraniem.

Od 2014 roku 37-letni obecnie rozgrywający naprzemiennie grał w we Włoszech i w Brazylii. Zawodnikiem Modeny był w latach 2014-2016, 2017-2018 i od 2021 roku. W Serie A występował też w barwach Cucine Lube Civitanova (2018-2020). Zdobył dwa Scudetto (2016, 2019), w 2019 roku wygrał z Civitanovą Ligę Mistrzów.

Z kolei w lidze brazylijskiej grał dla RJX Rio de Janeiro (2012-2014), SESI Sao Paulo (2016-2017) i dla Funvic/Taubate (2020-2021).

Volei Renata Campinas, klub z milionowego miasta w stanie Sao Paulo, to jedna z najlepszych drużyn w Brazylii. W zakończonej niedawno Superlidze zajęła drugie miejsce. W wielkim finale uległa Sesi Bauru.