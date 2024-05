Widzieli w Polakach chłopców do bicia. Teraz zmieniają zdanie. "Byli w stanie ukąsić"

"Bramka Alana Łyszczarczyka strzałem z tyłu bramki była prawdziwym szokiem. Pokazała, że Polacy byli w stanie ukąsić i dała widocznie nowe siły tej drużynie" - napisał dziennik "Expressen", który dwa dni wcześniej przewidywał "dwucyfrowy wynik".

"Polska, która powróciła do elity hokeja po 22 latach nieobecności nie była w stanie zmierzyć się z umiejętnościami i doświadczeniem szwedzkich hokeistów, lecz bardzo zaimponowała i stworzyła wiele niebezpiecznych sytuacji, z których jedna okazała się skuteczna" - dodał "Aftonbladet".

Kanał telewizji SVT ocenił że "Szwecja, jak było do przewidzenia, kontrolowała cały mecz, ale Polska okazała się nie być łatwą zdobyczą".

Kapitan reprezentacji Trzech Koron Erik Karlsson powiedział stacji w pierwszym wywiadzie po meczu, że ma wielkie uznanie dla przeciwnika:

"Polacy świetnie grali zarówno jako drużyna, jak i indywidualnie. I znacznie lepiej niż się spodziewaliśmy. Sprawili, że mecz stał się w miarę wyrównany".

"Szwecja zrobiła tylko to, co należało i nic więcej, lecz to turniej i liczą się punkty" - skomentowała agencja TT.