Mocne słowa przed początkiem Ligi Narodów siatkarek. "Turniej finałowy to dla nas minimum"

W Antalyi, gdzie Polki rozegrają pierwszy turniej, zabraknie kilku czołowych siatkarek. Z powodów zdrowotnych przez jakiś czas wykluczona z treningów jest libero Maria Stenzel. W ostatniej chwili wypadła także Olivia Różański. W późniejszym etapie Ligi Narodów do Biało-Czerwonych dołączą Joanna Wołosz, Malwina Smarzek oraz Zuzanna Górecka.

Przed startem turnieju Magdalena Stysiak i pozostałe Polki mają bardzo ambitne plany. Atakująca kadry, którą od 2022 roku prowadzi Stefano Lavarini, chce sięgać po najwyższe cele.

- Możemy powiedzieć, że nie zależy nam na rankingu FIVB, ale to jednak jedyny turniej przygotowawczy przed igrzyskami. Fajnie będzie więc wygrać kilka meczów. Turniej finałowy to dla nas minimum - powiedziała 23-latka w rozmowie z serwisem Interia.pl.

Brak kilku kadrowiczek może okazać się problemem. Stysiak wierzy, że za jakiś czas wrócą one do pełnej dyspozycji i będą w stanie pomóc reprezentacji, a także zawalczą o miejsce w olimpijskim składzie. Atakująca nie od dziś przyjaźni się ze Stenzel, która z powodu ataku wyrostka i późniejszych komplikacji nie może trenować z Biało-Czerwonymi.

- Dobrze, że to się stało w Polsce, a nie na jakimś wyjeździe, bliżej igrzysk. Jestem pewna, że do igrzysk wróci i będzie w swojej bardzo dobrej formie, bo to jest Marysia. Naprawdę zrobi wszystko, żeby wrócić. Niestety to nie jest kontuzja typowo sportowa, to sytuacja zdrowotna, na którą nikt nie ma wpływu. Z tego, co wiem, to trzy tygodnie i powoli będzie wracać do sportu - dodała czołowa zawodniczka reprezentacji Polski.





Mecz Polska - Włochy w Lidze Narodów siatkarek rozpocznie się we wtorek 14 maja o godzinie 19:00. Transmisja - od 18:45 - w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.