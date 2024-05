Trwa hokejowy mundial. W Czechach rywalizuje 16 reprezentacji należących do Elity. Zespoły podzielone są na dwie grupy. Awans do ćwierćfinałów uzyskają cztery najlepsze drużyny z każdej grupy. Ekipy z miejsc 5-7 odpadną ze zmagań, ale zachowają miejsce w Elicie. Natomiast reprezentacje, które uplasują się na ósmych miejscach, spadną do dywizji I.



ZOBACZ TAKŻE: MŚ 2024 w hokeju: Terminarz

Polacy znaleźli się w grupie B z Francją, Kazachstanem, Łotwą, Niemcami, Słowacją, Stanami Zjednoczonymi i Szwecją. Rywalizacja w grupach potrwa do 21 maja. Następnie zostaną rozegrane spotkania fazy pucharowej. Mecz o trzecie miejsce i finał odbędą się 26 maja w Pradze.

Tytułu bronią Kanadyjczycy. Rok temu w fińskim Tampere w wielkim finale pokonali Niemców.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kanada - Austria od godz. 20:20 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport