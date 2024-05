Nie żyje zawodowy pięściarz, Sherif Lawal. Zawodnik zmarł tuż po walce podczas gali boksu w Londynie. Było to jego debiutanckie starcie.

W niedzielny wieczór w Harrow Leisure Centre w Londynie odbyła się gala bokserska. W pierwszej walce pojedynek stoczyli Sherif Lawal i Malam Varela. W czwartej rundzie Varela znokautował rywala. Brytyjczyk padł na deski i już się nie podniósł.

Do zawodnika natychmiast podbiegli ratownicy medyczni i rozpoczęła się walka o jego życie. Szybko został przetransportowany do szpitala, ale niestety nie udało się go uratować. Walka w Londynie była debiutem 29-letniego sportowca.

"Wczoraj wieczorem Sherif Lawal zadebiutował na gali w Harrow Leisure Centre. Niestety podczas walki zasłabł i pomimo najszczerszych starań ratowników medycznych zmarł. Warren Boxing Management pragnie złożyć kondolencje całej rodzinie, przyjaciołom, trenerom i wszystkim bliskim Sherifa w tym tragicznym czasie" - napisano w mediach społecznościowych organizacji.

Po tym tragicznym zdarzeniu pozostałe walki zostały odwołane, a gala zakończona.

Lawal był pięściarzem amatorem od 2018 roku. Na początku 2024 roku ogłosił, że rozpoczyna zawodową karierę.