We wtorkowy wieczór dojdzie do zaległego meczu 34. kolejki angielskiej Premier League pomiędzy Tottenhamem a Manchesterem City. To szalenie ważne spotkanie w kontekście walki o mistrzostwo kraju. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Podopieczni Pepa Guardioli są wiceliderem tabeli z punktem straty do prowadzącego Arsenalu. Jeżeli zatem "The Citizens" zdołają zwyciężyć Tottenham, wskoczą na pierwsze miejsce na kolejkę przed końcem sezonu!

Waga wtorkowego meczu jest zatem gigantyczna. Każdy inny scenariusz sprawi, że "Obywatele" będą musieli oglądać się na Arsenal w ostatniej serii gier. W przypadku zrównania się punktami z "Kanonierami", i tak będą na drugim miejscu, ponieważ mają minimalnie gorszy bilans bramkowy. Koniec końców szalony scenariusz tego sezonu Premier League może sprawić, że to właśnie gole mogą zadecydować o mistrzostwie Anglii.

Tottenham też ma o co walczyć. Jeżeli "Koguty" sprawią niespodziankę i pokonają swoich najbliższych adwersarzy, wówczas zmniejszą dystans do czwartej Aston Villi na odległość dwóch "oczek". To zatem przedłuży nadzieję londyńczykom na awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie doszło do niesamowicie emocjonującego starcia. Na Etihad Stadium padł wynik 3:3. Teraz taki rezultat najbardziej zadowoliłby... Arsenal.

Relacja live i wynik na żywo meczu Tottenham - Manchester City od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport