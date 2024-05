Reprezentacja Polski rozegrała do tej pory trzy mecze podczas mistrzostw. Wszystko zaczęło się w sobotę od starcia z Łotwą - przegranego 4:5 po dogrywce. Później "Biało-Czerwoni" ulegli 1:5 gigantom ze Szwecji. We wtorek rozegrali natomiast spotkanie z Francją, z którą najprawdopodobniej walczyć będą o utrzymanie w Elicie. Niestety - przegrali 2:4.

- Ten mecz kompletnie nam nie wyszedł. Przez pierwsze 30 minut nas tu po prostu nie było - powiedział hokeista reprezentacji Polski Paweł Dronia po tej porażce. - Nie wiem, czym to było spowodowane. Słabo jeździliśmy, rywale zdobyli cztery bramki. Potem zaczęliśmy grać nasz hokej, udało się strzelić dwa gole. Kibice dopisali, było czuć atmosferę. Wyszło doświadczenie przeciwników, Stephane da Costa potrafi zrobić różnicę w przewadze i strzelić gola – dodał obrońca.



W czwartej kolejce rywalami Polaków będą Słowacy. W rozegranym 3 maja sparingu "Biało-Czerwoni" przegrali z tym rywalem w Żylinie 1:6. To był przedostatni mecz towarzyski zespołu trenera Roberta Kalabera w trakcie przygotowań do mistrzostw. Polacy nie mieli w tym starciu wiele do powiedzenia.



Hokeiści Słowacji na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Pekinie (2022) wywalczyli brązowy medal. W aktualnym światowym rankingu zajmują 9. miejsce, Polska jest 22.



Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Słowacja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:20.