Francja ogłosiła kadrę na Euro 2024. Wielki powrót!

Powołanie Kante było sporym zaskoczeniem, gdyż 33-letni mistrz świata z 2018 roku, który przeniósł się do saudyjskiego Al-Ittihad, po raz ostatni wystąpił dla Francji 3 czerwca 2022 roku. Kante to jeden z głównych architektów drugiego tytułu mistrza świata dla Francji, który został wywalczony na boiskach Rosji sześć lat temu.

"Nie mam wątpliwości co do tego, że Kante będzie silnym punktem drużyny, jeśli dodamy do tego jego inteligencję i doświadczenie" - wyjaśnił szkoleniowiec.

Deschamps generalnie pozostał wierny kadrze, która zdobyła w Katarze wicemistrzostwa świata i udowodniła swoją wartość podczas kwalifikacji do Euro (7 zwycięstw, 1 remis). Kante jest przykładem ponownego otwarcia drzwi do zespołu Les Bleus ze względu na szczególne okoliczności i kilka problemów zdrowotnych w zespole.

Bradley Barcola zdołał również zapewnić sobie miejsce na turniej w Niemczech (14 czerwca - 14 lipca) dzięki świetnemu pierwszemu sezonowi w Paris Saint-Germain. Reprezentant U-21, który w środę ponownie zachwycił w meczu ekstraklasy francuskiej PSG w Nicei (wygrana 2:1), zdobywając gola i notując asystę, nigdy nie grał w seniorskiej drużynie narodowej. Teraz dołączy do "dużych chłopców" w Narodowym Centrum Piłki Nożnej w Clairefontaine, gdzie za dwa tygodnie spodziewani są pierwsi piłkarze Francji.

W obronie widoczny jest brak Lucasa Hernandeza, który przeszedł operację po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie. Oznacza to, że Ferland Mendy, który jest często pomijany przez Deschampsa, ma szansę zabłysnąć.

Linia napastników wicemistrzów świata, na czele z supergwiazdą i kapitanem Kylianem Mbappe, jest logicznie dopasowana do "wiecznie młodego" 37-letniego Oliviera Giroud, Ousmane'a Dembdld, Marcusa Thurama i Randala Kolo Muaniego.

Selekcjoner "Ttójkolorowych" ma teraz czas do 7 czerwca na przedstawienie ostatecznej listy UEFA i będzie mógł ją zmodyfikować, w przypadku kontuzji, do dnia poprzedzającego inaugurację Euro przez francuską drużynę. Przed upływem tego terminu będzie miał dwa mecze towarzyskie, z Luksemburgiem w Metz 5 czerwca i z Kanadą w Bordeaux 9 czerwca, aby dokonać ostatecznych korekt przed wylotem do Niemiec 12 czerwca.

Francja to grupowy rywal Polski w ME. Mecz odbędzie się 25 czerwca w Dortmundzie. Wcześnie "Trójkolorowi" o punkty w grupie D zagrają z Austrią i Holandią.

25-osobowa kadra Francji na Euro 2024:

Bramkarze: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens).

Obrońcy: Jonathan Clauss (Olympique Marsylia), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Ferland Mendy (Real Madryt), Benjamin Pavard (Inter Mediolan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monachium).

Pomocnicy: Eduardo Camavinga (Real Madryt), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), N’Golo Kante (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus Turyn), Aurelien Tchouameni (Real Madryt), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain),

Napastnicy: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Kingsley Coman (Bayern Monachium), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Paris Saint Germain), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Mediolan).

PAP