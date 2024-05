Kolejny tenisowy związek stanie się faktem? Fani nie mają wątpliwości

Jannik Sinner ma za sobą świetną pierwszą część roku. Wygrał kilka turniejów i awansował na pozycję wicelidera rankingu ATP. Fani twierdzą, że w jego życiu uczuciowym również zaszły zmiany. Łączą go z... tenisistką.

I choć Jannik Sinner świetnie rozpoczął 2024 rok, teraz musiał wyhamować. U zwycięzcy tegorocznego Australian Open pojawiły się problemy zdrowotne i z ich powodu był zmuszony zrezygnować z występów na rodzimej ziemi - w Rzymie. Mimo to i tak ma szansę na to, by w czerwcu zasiąść w fotelu lidera.

Nieobecność Włocha dała do myślenia jego fanom. Coraz częściej mówi się o tym, że niespełna 23-letni sportowiec spotyka się z Anną Kalinską. Teraz teorie kibiców mogą zacząć się potwierdzać.

Fani zauważyli, że rosyjska zawodniczka bywa dokładnie w tych miejscach, co jej kolega po fachu. Gdy Sinner wygrywał ATP w Miami - ona tam była. Wcześniej w Melbourne - także. Oczywiście sama również brała udział w rozgrywkach pań, jednak jest jeszcze jeden szczegół.

Gdy po wycofaniu się z turnieju w Madrycie Włoch przestał się pojawiać w mediach, aktywność 26-latki znacząco zmalała. Sinner leczy się w Turynie i to tam podobno ostatnio widziano tenisistkę. Ostatnio pochwaliła się nową biżuterią. Czy otrzymała ją w prezencie od ukochanego?

To nie byłaby jedyna para w tenisowym świecie. Związków powstało przynajmniej kilka. Od wielu lat szczęśliwą relację tworzą Jerzy Janowicz i Marta Domachowska. Para wzięła ostatnio ślub. Prócz tego szczęściem cieszą się choćby Madison Keys i Bjorn Fratangelo czy Elina Svitolina i Gael Monfils. Do niedawna razem byli także Paula Badosa oraz Stefanos Tsitsipas.

