Mistrz kraju ogłosił wzmocnienie przed Ligą Mistrzów. To zawodnik znany z PlusLigi!

Dla słowackiego przyjmującego, który w ubiegłym sezonie występował we francuskiej drużynie Le Plessis-Robinson Volley-Ball, będzie to powrót do Bułgarii po zaledwie dwóch latach spędzonych w Polsce i Francji. W sezonie 2021/2022 Firkal był bowiem zawodnikiem Neftochimika Burgas.

- Pozyskaliśmy już doświadczonego Todora Skrimowa, wielokrotnego reprezentanta kraju, który będzie niezwykle przydatnym zawodnikiem, ale ze względu na grę zarówno w krajowych rozgrywkach, jak i Lidze Mistrzów, potrzebowaliśmy kolejnych wzmocnień. Chcieliśmy sprowadzić gracza, który poradzi sobie zarówno na pozycji przyjmującego, jak i - jeśli zajdzie taka potrzeba - atakującego. Mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy już porozumienie ze znanym w Bułgarii Słowakiem Juliusem Firkalem, który przed paroma laty grał w Neftochimiku Burgas. W najbliższym czasie oficjalnie przedstawimy go jako naszego nowego zawodnika - powiedział w rozmowie ze sportal.bg Dawid Dawidow, jeden ze współprezesów Lewskiego.

26-latek jest doskonale znany polskim kibicom z gry w Barkomie-Każany Lwów. W barwach "Nietoperzy" rozegrał 31 meczów w PlusLidze i zdobył w nich 298 punktów. Otrzymał statuetkę MVP po meczu z Сuprum Lubin.