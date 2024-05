Ważna decyzja Indykpolu AZS Olsztyn! Kontrakt na przyszły sezon podpisany

Nicolas Szerszeń rozegrał szósty sezon w PlusLidze i niestety był on dla niego niezwykle pechowy. Przyjmujący Indykpolu AZS Olsztyn musiał przeciwstawić czoła nie tylko ligowym rywalom, lecz także drobnym urazom, które kilkukrotnie wykluczały go z gry. Kiedy już Kibice mogli oglądać zawodnika w akcji, był on bardzo ważną postacią w zespole, wielokrotnie pomagając drużynie w trudnych sytuacjach.

Kontuzja odniesiona podczas spotkania z PSG Stalą Nysa pod koniec stycznia, okazała się jednak na tyle poważna, iż potrzebny był zabieg. Zawodnik doznał zerwania korzenia łąkotki w kolanie. W praktyce oznaczało to koniec sezonu dla kapitana akademików z Kortowa.

Olsztyńscy Kibice mogli oglądać Szerszenia w 14 spotkaniach, w których zdobył 128 punktów – 111 w ataku (45% skuteczności), 19 w polu serwisowym oraz 8 w bloku. Fani ekipy ze stolicy Warmii i Mazur będą mogli podziwiać grę przyjmującego w kolejnym sezonie. Nicolas Szerszeń zostaje w Indykpolu AZS Olsztyn. Kontrakt przyjmującego z olsztyńskim klubem został przedłużony o rok.

– Nie była to dla mnie trudna decyzja, ponieważ w olsztyńskiej drużynie zawsze jest potencjał. AZS to bardzo dobry klub i gdy otrzymałem propozycję pozostania na kolejny sezon, długo się nie zastanawiałem. Niestety, w tym sezonie nie pokazałem wszystkiego, na co mnie stać i nie pomogłem na tyle zespołowi, ile bym chciał. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie znacznie lepiej! W przyszłym sezonie nie będzie nam łatwo, bowiem PlusLiga się wzmacnia. Nasza drużyna ma jednak spory potencjał i jeśli wszyscy będziemy zdrowi, to jesteśmy w stanie pokazać, na co nas stać – powiedział Szerszeń.

– Cieszę się z przedłużenia umowy z Nicolasem na kolejny rok. Mamy świadomość, że miniony sezon, ze względu na kontuzje, nie był dla niego udany. Wierzę, że jest to już koniec jego problemów zdrowotnych i nasz Kapitan udowodni Kibicom, że jest świetnym przyjmującym – zaznaczył prezes Tomasz Jankowski.