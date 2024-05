Gdzie obejrzeć galę FEN 54?

Organizacja FEN powraca do Piły. Już w piątkowy wieczór kibice będą mieli okazję obejrzeć ciekawie zapowiadającą się galę. W jej trakcie odbędzie się dziewięć pojedynków.

Początkowo walką wieczoru miało być starcie Witalij Jakimienko - Farid Alibabazade. Ten pierwszy nie zdołał jednak wypełnić limitu kategorii muszej. Pojedynek został więc przesunięty niżej na karcie, a nowym main eventem ogłoszono konfrontację Gracjan Wyroślak - Maksim Grabowicz.

Karta walk FEN 54:

Walka wieczoru:

70,3 kg - Gracjan Wyroślak (5-1) vs Maksim Grabovich (11-7)

Karta główna:

61,2 kg - Jan Ciepłowski (6-0) vs Thiago Nogueira (3-0)

93,0 kg - Łukasz Olech (4-1) vs Delan Monte (9-5)

83,9 kg - Adrian Gorący (0-1) vs Maksymilian Kowalski (2-1)

70,3 kg - Oleksandr Moisa (1-1) vs Michał Romaneczko (1-1)

56,7 kg - Witalij Jakimienko (8-1) vs Farid Alibabazade (12-6-1)

Karta wstępna:

77,1 kg - Wojciech Demczur (3-1) vs Marcin Kopcza (1-1-1)

65,8 kg - Bartłomiej Skowyra (1-2) vs Patryk Marzec (2-2)

77,1 kg - Jakub Szymanowski vs Natan Niewiadomski - semi-pro

FEN 54: Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Gala FEN 54 odbędzie się w piątek 17 maja. Transmisja w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:00.