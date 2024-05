Iga Świątek i Aryna Sabalenka staną naprzeciwko siebie w finale tegorocznej edycji turnieju WTA w Rzymie. To już kolejna odsłona tej bardzo zaciętej rywalizacji. Kibice na całym świecie już nie mogą doczekać się nadchodzącego pojedynku pomiędzy pierwszą rakietą świata i wiceliderką światowego rankingu. Kto wygrał mecz Iga Świątek - Aryna Sabalenka? Wynik finału w Rzymie.

Iga Świątek do tej pory bardzo dobrze prezentowała się podczas rywalizacji w stolicy Włoch. Pochodząca z Raszyna zawodniczka do tej pory pokonała takie zawodniczki jak: Coco Gauff, Madison Keys czy Angelique Kerber. Godne uwagi jest to, że liderka światowego rankingu w tym sezonie w Rzymie nie przegrała jeszcze ani jednego seta.

Aż tak dobrymi wynikami nie może pochwalić się rywalka Polki w finale zmagań na Półwyspie Apenińskim - Aryna Sabalenka. Warto przypomnieć, że Białorusinka podczas prestiżowego turnieju miała już kłopoty w kilku pojedynkach. Najwięcej problemów sprawił jej mecz z Eliną Svitoliną, podczas którego była zmuszona bronić piłek meczowych.

Iga Świątek - Aryna Sabalenka. Kto wygrał? Wynik finału w Rzymie

Wynik meczu Iga Świątek - Aryna Sabalenka nie jest jeszcze znany. Nie wiadomo, kto wygrał turniej w Rzymie. Mecz Iga Świątek - Aryna Sabalenka ma zostać rozegrany w sobotę 18 maja. Relacja na żywo z tego spotkania dostępna TUTAJ.

