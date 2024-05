Ośmiu siatkarzy odeszło z klubu PlusLigi! Rozstania po udanym sezonie

Bogdanka LUK Lublin ma za sobą bardzo dobry sezon w PlusLidze. Piąte miejsce w końcowej klasyfikacji to najlepszy wynik w historii klubu, który dał prawo gry w Pucharze Challenge. Drużyna wywalczyła też awans do półfinału Tauron Pucharu Polski.

Po zakończonych rozgrywkach w klubie dojdzie do wielu zmian. Z drużyną pożegnało się ośmiu siatkarzy: Tobias Brand, Alex Fereira, Damian Schulz, Marcin Kania, Damian Hudzik, Jakub Nowosielski, Maciej Krysiak i Maksym Kędzierski, którzy - jak napisano w komunikacie - "uczynią w kolejnym sezonie lepszymi inne drużyny".

Tobias Brand – wystąpił w 34 meczach, w których zdobył 408 punktów, w tym 342 atakiem, 38 blokiem i 28 zagrywką. Dwukrotnie został wyróżniony statuetką MVP.

– Tobias Brand na parkiecie i w szatni potrafił budować imponującą jakość ze swoich sportowych atutów i całego entuzjazmu, towarzyszącego debiutowi za granicą, w najlepszej Lidze Świata. Tym też dowiódł swojej dojrzałości. W naszej pamięci na zawsze pozostaną jego spektakularne akcje w obronie, gdzie po jednej z akcji został nazwany… "Komandosem"! Tobias okazał się odkryciem sezonu PlusLigi, co nas nie zaskoczyło, a utwierdziło w przekonaniu o słusznie podjętej decyzji, czym było zaprezentowanie jego talentu polskim kibicom – powiedział prezes klubu Krzysztof Skubiszewski.

Alexandre Ferreira – został najlepiej punktującym zawodnikiem Bogdanki LUK Lublin w sezonie 2023/24 z wynikiem 411 punktów. Trzykrotnie został nagrodzony statuetką MVP. W 32 meczach posłał 50 asów serwisowych.

– Tym wszystkim, o co wzbogaciły go międzynarodowe, często egzotyczne doświadczenia, Alex Ferreira szczodrze dzielił się w Lublinie. Z pewnością niełatwo było mu mierzyć się z reputacją, jaka wypracował sobie w trakcie poprzednich popisów w PlusLidze, ale tę wysoko zawieszoną poprzeczkę pokonał z korzyścią dla Klubu – wspomniał wiceprezes Maciej Krzaczek.

Damian Schulz – został nagrodzony sześciokrotnie statuetką dla najlepszego zawodnika meczu. W 34 ligowych występach zdobył dla lubelskiej drużyny 347 punktów, w tym 289 atakiem, 30 blokiem oraz 28 zagrywką.

– Damian Schulz to siatkarz, który wciąż ma wszystko, by wzbogacać dowolny klub PlusLigi. Głęboko wierzymy, że to, jak wiele mu zawdzięczamy w minionym sezonie, odzwierciedla jakość naszych starań o jak najlepsze warunki dla Damiana do obfitego czerpania z jego potencjału – zaznaczył prezes Krzysztof Skubiszewski.

Marcin Kania – wystąpił we wszystkich 34 meczach PlusLigi, w których zdobył 223 punkty. Atakował ze skutecznością na poziomie 61 %. Rywali na siatce zatrzymał 56 razy.

– Przez rok u nas Marcin Kania dowiódł, że opanowanie i chłodna głowa, z których słynie, wytrzymują próbę presji, towarzyszącej nawet najtrudniejszym zadaniom. Dał nam idealny bilans rosnącego doświadczenia i niesłabnącej woli podnoszenia umiejętności – powiedział wiceprezes Maciej Krzaczek.

Damian Hudzik – do Lublina trafił przed sezonem 2022/23. W minionych rozgrywkach w PlusLigi wystąpił w 17 meczach, zdobywając 51 punktów – 37 atakiem, 13 blokiem i 1 zagrywką.

– Damian Hudzik potwierdzał potencjał, za który zaprosiliśmy Go do PlusLigi. Niestety, przez dwa sezony jego najgroźniejszymi rywalami często okazywały się problemy zdrowotne. Pokonywał je, umacniając swój charakter. Ilekroć zdrowie mu pozwalało, wzbogacał swoje umiejętności o nowe doświadczenia – powiedział Krzysztof Skubiszewski.

Jakub Nowosielski – piętnastokrotnie zaprezentował się w barwach Bogdanki LUK Lublin na parkietach PlusLigi.

– Jakub Nowosielski ma łatwość odnajdywania się w powierzanych mu rolach i zadaniach. To sprawia, że gwarantuje niezawodność, bez względu na rolę, jaką przychodzi mu pełnić. Swoją wartością sportową szczególnie imponował, gdy był najbardziej potrzebny – odmieniając losy meczu w Lubinie, czy prowadząc Drużynę w Bełchatowie, kiedy przez kontuzję kapitana nie było alternatywy na rozegraniu. W meczu wyjazdowym przeciwko KGHM Cuprum Lubin na plus zmienił kapitana Marcina Komendę i został wyróżniony statuetką dla najlepszego zawodnika meczu – zaznaczył Maciej Krzaczek.

Maciej Krysiak – przyszedł do Lublina jako jeden z wyróżniających się zawodników Tauron 1. Ligi. W 28 meczach w PlusLidze zdobył 40 punktów, 30 atakiem, 5 blokiem i 5 zagrywką.

– Styl, z jakim Maciej Krysiak przedstawił się PlusLidze, świadczy o jego potencjale jako sportowca i klasie – jako człowieka. Z pewnością z mocy i różnorodności swojej zagrywki uczynił znak rozpoznawczy w Najlepszej Lidze Świata. Potwierdził atuty, którymi zasłynął w Tauron 1. Lidze. Niezmącony charakter tylko napędza jego rozwój – powiedział Krzysztof Skubiszewski.

Maksym Kędzierski – młodzieżowy reprezentant kraju, dwunastokrotnie pojawił się na plusligowych parkietach.

– Maksym to rzadki przykład talentu, który rozwija się niemal proporcjonalnie do doświadczenia, jakie czerpał od jednego z najlepszych siatkarzy z większym dorobkiem, jak libero Thales Hoss. Chłonął PlusLigę w każdym jej aspekcie – powiedział Maciej Krzaczek.