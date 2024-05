Okienko transferowe – czas ligowych wzmocnień

W tym sezonie w LOTTO SuperLIDZE wystąpi dziesięć zespołów podzielonych na dwie grupy, z których aż cztery zadebiutują w tej klasie rozgrywkowej. Zanim jednak zawodnicy i zawodniczki wyjdą na kort, w zaciszu biur klubowych menadżerowie kompletują składy. Trwające okienko transferowe zamknie się z końcem maja br.

Kwoty za transfery

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, drużyna zgłoszona przez klub do rozgrywek może liczyć maksymalnie 24 zawodniczek i zawodników. Na tej liście musi znajdować się minimum pięć zawodniczek i minimum pięciu zawodników, co jest warunkiem koniecznym dopuszczenia zespołu do rozgrywek. Transfer zawodnika, reprezentującego dotychczas inne barwy klubowe, wiąże się z wydatkami, które ponosi klub nabywający danego gracza, a ich wysokość regulują przepisy Polskiego Związku Tenisowego.

Kwotę transferu oblicza się według specjalnej formuły uwzględniającej m.in. aktualne miejsce zawodnika w rankingu światowym ATP czy zawodniczki w rankingu WTA. Oznacza to, że kwota ta jest inna dla każdego gracza, ale nie może być niższa niż 100 złotych. Opłatę uiszcza się na rzecz PZT, z czego 50% trafia do dotychczasowego klubu zawodnika, a 25% do Wojewódzkiego Związku Tenisowego (właściwego dla lokalizacji macierzystego klubu zawodnika). W przypadku rejestrowania na potrzeby LOTTO SuperLIGI zawodnika z zagranicy, bez polskiego obywatelstwa i polskiej przynależności klubowej, opłatę wylicza się wg tej samej formuły, co w przypadku zmiany barw klubowych tenisisty lub tenisistki z Polski.

Opłaty licencyjne

Kluby zgłaszają też do rozgrywek LOTTO SuperLIGI zawodników reprezentujących na co dzień ich barwy. Ponoszą wówczas koszty tzw. opłaty licencyjnej, która wynosi 120 zł za sezon. Po uiszczeniu tej kwoty zawodnik lub zawodniczka może reprezentować swój klub we wszystkich spotkaniach ligowych, wliczając w to również ewentualne "play-offy" czy FINAL FOUR. Co istotne, w sezonie 2024 wszystkie transfery do drużyn uczestniczących w rozgrywkach LOTTO SuperLIGI, dokonane w okienkach transferowych, mają obniżone opłaty o 50% w stosunku do obowiązujących stawek. Dotyczy to zarówno zmian barw klubowych przez krajowych zawodników, jak i pierwszej rejestracji gracza bez polskiego obywatelstwa.

Nieograniczona liczba wypożyczeń

Oprócz transferów kluby mogą również wypożyczyć nieograniczoną liczbę zawodników na potrzeby rozgrywek LOTTO SuperLIGI. Warunkiem koniecznym dokonania wypożyczenia jest uzyskanie zgody klubu macierzystego na wypożyczenie oraz uiszczenie na rzecz PZT opłaty tej samej wysokości, co w przypadku zmian barw klubowych. Taka opłata jest ponoszona jednorazowo w danym sezonie, a w przypadku przedłużenia wypożyczenia na kolejne sezony, opłatę uiszcza się dla każdego kolejnego, rozpoczętego sezonu.

Następne okienko przed FINAL FOUR

Warto przypomnieć, że zamykające się z końcem maja okienko transferowe jest drugą, ale nie ostatnią okazją do wzmocnień kadrowych. Pierwsze odbyło się w dniach 1 stycznia – 29 lutego br., a trzecie - wzorem poprzednich edycji rozgrywek - otworzy się przed turniejem mistrzów FINAL FOUR i będzie obowiązywać w dniach 10-15 listopada br.

Informacja prasowa