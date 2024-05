Rocky zbroi się na Karlino!

- Mam 26 lat, a boksuję od 13 roku życia - mówi Filip Wąchała, który w boksie olimpijskim zdobył brązowy medal Akademickich Mistrzostw Świata, był trzeci na Mistrzostwach Unii Europejskiej, a w 2023 roku zdobył wicemistrzostwo Polski w wadze do 71 kilogramów.

ZOBACZ TAKŻE: Tyson Fury - Oleksandr Usyk. Karta walk. Kto walczy?

- Wydaje mi się, że w Polsce każdy młody zawodnik, tak jak ja dotychczas, marzy o igrzyskach olimpijskich. Po Mistrzostwach Polski wiedziałem, że na igrzyska nie mam już szans, a wiem, że nie potrafię żyć już bez boksu i dopóki jestem młody, chcę walczyć i spróbować sił na zawodowym ringu. To najlepszy czas, by zostać zawodowcem - zaznaczył pięściarz.

Filip Wąchała zadebiutuje już 8 czerwca na Homanit Rocky Boxing Night 19 w Karlinie. Pierwszą walkę stoczy w limicie kategorii półśredniej, ale nie wyklucza rywalizacji także w wadze lekko półśredniej.

- Filip jest obiecującym zawodnikiem. Młodym. Potrzeba nam w grupie zastrzyku świeżej krwi. Wąchała jest dodatkowo pięściarzem walczącym atrakcyjnie dla oka i już w czerwcu powinien skraść serca kibiców - zapewnia promotor Krystian Każyszka, który jak pokazuje przykład Mistrza Polski wagi ciężkiej Kacpra Meyny, ma rękę do młodych talentów.

Do zawodowego debiutu Filipa Wąchałę przygotowuje właśnie trener wspomnianego Meyny, Maciej Brzostek, w klubie BTT Brzostek Top Team. Aktywnie Wąchale pomaga również trener z boksu amatorskiego Marek Chrobak z klubu Sako Gdańsk, dzięki któremu pięściarz miał okazję wziąć udział w dwóch ciężkich obozach w Zakopanem oraz na Kubie.

- Jeśli w coś wchodzę, to zawsze oddaję temu całego siebie. Na Igrzyska Olimpijskie nie pojechałem, ale nie zniechęca mnie to do wiary, że na zawodowstwie mogę dojść do walk o mistrzowskie pasy najlepszych organizacji. - zapowiada Wąchała.

W Karlinie wróci wymieniany wyżej Kacper Meyna, który po znokautowaniu w pierwszej rundzie Adama Kownackiego, teraz zmierzy się z Pavlem Sourem.

W walce wieczoru gali Homanit Rocky Boxing Night 19 w Karlinie dojdzie do dwóch walk o mistrzowskie pasy. Przed starciem wieczoru do ringu wejdą miejscowy Radomir Obruśniak z niepokonanym Dominikiem Harwankowskim, a stawką walki będzie Mistrzostwo Polski w wadze lekkiej. Głównym wydarzeniem czerwcowej gali jest rewanż za walkę roku 2023. Posiadacz frankofońskiego pasa WBC w wadze półśredniej Jan Lodzik, wygrał pierwszy pojedynek z Mateuszem Polskim. Kto zwycięży w drugiej walce?

Informacja prasowa