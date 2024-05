Idea Women Power Series zrodziła się z chęci pokazania dużej roli, jaką pełnią kobiety w dyscyplinach związanych z końmi. Ich empatia i wyczucie stanowi ogromny atut w wyścigowej rywalizacji. Cykl organizowany jest na Warszawskim Torze Służewiec od 2020 roku, a na tegoroczną edycję Women Power Series składa się osiem gonitw, rozgrywanych na wszystkich trzech aktywnych polskich torach. Aż sześć spośród ośmiu etapów - w tym inauguracja i październikowe zakończenie cyklu - obędzie się w Warszawie.

W ubiegłym roku inauguracyjne zmagania należały do konia Stargazer i dżokejki Oliwii Szarłat, która później triumfowała w całym Women Power Series. Dla tej amazonki zwycięstwo miało wyjątkowy smak, ponieważ w 2023 roku wróciła na tor po kłopotach zdrowotnych, które nieco spowolniły jej znakomicie zapowiadającą się karierę. W pierwszej gonitwie Women Power Series w 2024 roku Szarłat wystartuje na Green Cloverze i z całą pewnością będzie jedną z faworytek. Chrapkę na triumf mają jednak również inne amazonki. Warto tu wymienić choćby najbardziej utytułowaną w tym gronie Joannę Wyrzyk, która w karierze wygrała 124 gonitwy, a w cyklu Women Power Series okazała się najlepsza w sezonie 2021. Do jej największych sukcesów należy z pewnością to, że jako pierwsza kobieta-dżokej wygrała Derby (w 2021 roku na Guitar Manie). W sobotnim wyścigu Joanna pojedzie na Notoriousie.

Gonitwa Women Power Series nie będzie jedynym godnym uwagi wydarzeniem weekendu na Służewcu. W sobotę odbędą się bowiem bardzo prestiżowe zmagania o Nagrodę Westminster Rulera. Jest to pierwsza z gonitw, składająca się na cykl Potrójnej Korony (pozostałe to Derby i St. Leger). Tu, na dystansie 1600 metrów, faworytem będzie lider rocznika, koń Zen Spirit pod dżokejem Vaclavem Janackiem. Podopieczny trenera Macieja Jodłowskiego ma za sobą nie tylko znakomitą końcówkę ubiegłego sezonu, ale i doskonałe otwarcie bieżącego. To właśnie Zen Spirit, ubiegłoroczny król dwulatków, wygrał Nagrodę Strzegomia, najważniejszej gonitwie pierwszego dnia sezonu wyścigowego w Polsce (20 kwietnia 2024).

Na tym nie koniec emocji. Trzyletnie klacze ruszą do walki o Nagrodę Westminster Wiosenną w pierwszej klasycznej gonitwie sezonu 2024 w Polsce. W szranki stanie siedem klaczy trenowanych na co dzień w Polsce oraz Kudafushi, którą na co dzień opiekuje się czeski szkoleniowiec Vaclav Luka. Starcie zapowiada się niezwykle ekscytującą, gdyż trudno wskazać tu jednoznaczną faworytkę. Bardzo mocna wydaje się Magnezja pod jeźdźcem Temurem Kumarbekiem Uulu, ale w walkę o podium mogą się włączyć choćby Amaja pod czempionem wśród dżokejów Szczepanem Mazurem, Bonnie Elizabeth (dżokej Stefano Mura) czy Socorania (dżokej Bolot Kalysbek Uulu).

Najlepsze konie ze starszych roczników (4-letnie i starsze) będą rywalizowały w Nagrodzie Golejewka, a wielbiciele sprintów z pewnością zwrócą baczną uwagę na zmagania o Nagrodę Traf-Jaroszówki. Obie te gonitwy noszą nazwy jednych z najlepszych stadnin, w których hodowane są konie pełnej krwi angielskiej.

Tego dnia wszystkie Panie ubrane na różowo wejdą na wyścigi bezpłatnie, a podczas Women Power Day będzie można skorzystać ze specjalnej strefy mody wyścigowej, w której znajdą się między innymi ciekawe nakrycia głowy oraz szereg innych inspiracji do zabawy stylem i modą obowiązującą na wyścigach.