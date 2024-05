Wieszczą zwrot akcji ws. Papszuna! Raków uprzedzony przez potentata?

Marek Papszun ponownie znalazł się na językach. Trener, który od blisko roku pozostaje na bezrobociu, zaczął być w ostatnim czasie łączony z powrotem do Rakowa Częstochowa. Tymczasem z zagranicy napłynęły niezwykle ciekawe wieści, według których może dojść do zwrotu akcji w kontekście zawodowej przyszłości Papszuna.

Marek Papszun trafił do Rakowa Częstochowa w 2016 roku. Objął wówczas II-ligowy klub, z których w kolejnych latach zaliczył niebywały progres. Drużyna awansowała do Ekstraklasy, aby w 2023 roku sięgnąć po mistrzostwo Polski. To było ukoronowanie siedmioletniej pracy Papszuna pod Jasną Górą, który tuż po wywalczeniu tytułu opuścił klub.

W kolejnych miesiącach był regularnie łączony medialnie z przeróżnymi posadami. Pojawiały się informacje zarówno o zainteresowanych nim klubach, jak i reprezentacjach. Głośno było między innymi o propozycji z łotewskiej i kanadyjskiej kadry. Papszun był także kontrkandydatem Michała Probierza w wyścigu o stanowisko selekcjonera Biało-Czerwonych.

Czas jednak mijał, a szkoleniowiec wciąż był bezrobotny. W ostatnich tygodniach pojawiły się zaskakujące wieści, zgodnie z którymi ceniony trener miałby... wrócić do Rakowa. Jego następca - Dawid Szwarga - nie podołał bowiem zadaniu i zarząd ustępujących mistrzów Polski miałby być chętny na ponowne nawiązanie współpracy z Papszunem.

Tymczasem zwrot akcji w sprawie zawodowej przyszłości trenera wieszczą... Węgrzy. Portal nemzetisport.hu poinformował, że Polakiem poważnie zainteresowany jest Ferencvaros. Mistrzowie Węgier poszukują nowego szkoleniowca po tym, jak z klubu odszedł Dejan Stanković, którego skusiła oferta Spartaka Moskwa.



Oliwy do ognia dolał prezes węgierskiego klubu. Udzielił on wywiadu dziennikarzom M4 Sport, w którym jasno zasugerował, że Papszun znajduje się na jego liście życzeń.

- Nieustannie przyglądam się rynkowi trenerskiemu, nawet teraz jest polski profesjonalista, który z nauczyciela wychowania fizycznego stał się fantastycznym trenerem i stworzył bardzo dobry system - powiedział Gabor Kubatov.

Latem Ferencvaros wystartuje w eliminacjach Ligi Mistrzów.