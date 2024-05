Górnik do 33. kolejki przystępuje na miejscu dającym grę w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Stal ostatnio punktowała znakomicie i na dobre odskoczyła od okolic strefy spadkowej do II ligi. Świetną formę podopiecznych Marka Zuba przerwał GKS Katowice, ogrywając Stal... 8:0.

Piłkarze z Rzeszowa nie zrazili się jednak kompromitującą porażką i w ostatniej kolejce ograli 4:2 Bruk-Bet Termalikę. Jak będzie w spotkaniu z Górnikiem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Stal Rzeszów od godziny 20.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport