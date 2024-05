Obie drużyny walczą o awans do PKO BP Ekstraklasy. W lepszej sytuacji są gospodarze - GKS ma na swoim koncie 56 punktów i do tej serii gier przystępuje jako trzecia drużyna ligowej tabeli. Wisła natomiast ma sześć punktów mniej i musi solidnie zapunktować, jeśli chce zająć miejsce dające grę w barażach o awans do elity.

W pierwszym meczu tych drużyn w obecnym sezonie górą była Wisła, która przegrywała do 97. minuty 1:2 i... wygrała 3:2. Czy równie emocjonujące będzie spotkanie w Katowicach?

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Wisła Kraków od godziny 17.30 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport