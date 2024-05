Gdzie obejrzeć Magazyn Olimpijski?

Wiodącymi tematami kolejnego Magazynu Olimpijskiego będą tenis oraz paralimpizm a gośćmi Przemysława Iwańczyka dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Piotr Chłystek oraz wybrany właśnie na kolejną kadencję prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga.

ZOBACZ TAKŻE: Cztery szanse zapaśnicze na olimpijskie medale! Czy Polacy powtórzą sukces z Tokio?

Połączymy się również z naszym byłym tenisistą Michałem Przysiężnym oraz szykującym się do startu w Paralekkoatletycznych MŚ w Kobe, trzykrotnym medalistą Igrzysk Paralimpijskich w skoku wzwyż Maciejem Lepiato.



Jakie są szanse na pierwszy w historii medal olimpijski dla polskiego tenisa? Czy Iga Świątek i Hubert Hurkacz powinni grać razem w mikście? Czy polscy sportowcy paralimpijscy poprawią w Paryżu siedemnaste miejsce w klasyfikacji generalnej z Tokio i jak szybko wzbogacą się o (liczony łącznie z zimowymi igrzyskami paralimpijskimi) medal numer 800? To najważniejsze pytania w naszym piątym Magazynie Olimpijskim.



Warto przypomnieć, że transmisje z XVII Letnich Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu (28 sierpnia - 8 września) zagoszczą na sportowych antenach Polsatu.



Jak co tydzień powiemy też, jak spisują się nasi olimpijczycy w drodze do Paryża i kto zapewnił sobie ostatnio kwalifikację.



Magazyn Olimpijski w sobotę o 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

