Magdalena Fręch i Daria Saville zmierzą się w decydującej rundzie kwalifikacji do turnieju WTA w Strasburgu. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Fręch i Saville powalczą o awans do głównej drabinki turnieju we francuskim Strasburgu. Obie tenisistki przygotowują się do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego turnieju Roland Garros.

W pierwszej rundzie kwalifikacji Fręch rozbiła Janę Kołodyńską 6:2, 6:1. Saville równie łatwo poradziła sobie z Amandine Hesse z Francji.

Do tej pory Frech i Saville rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Raz górą była Polka, raz - Australijka. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Daria Saville na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport