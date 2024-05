Polscy hokeiści zagrają w sobotę z Niemcami w swoim szóstym, przedostatnim meczu grupowym mistrzostw świata Elity. Jak tym razem zaprezentują się Biało-Czerwoni? Transmisja meczu Polska - Niemcy w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Biało-Czerwoni przegrali wszystkie wcześniejsze spotkania - po dogrywce z Łotwą 4:5, potem ze Szwecją 1:5, Francją 2:4, Słowacją 0:4, a w piątek późnym wieczorem z USA 1:4.

ZOBACZ TAKŻE: Pół godziny bez straty gola! Ambitna walka polskich hokeistów w starciu z USA

Rywale zaczęli udział w turnieju od pokonania Słowacji 6:4, potem ulegli Amerykanom i Szwedom po 1:6, rozgromili Łotwę 8:1 i Kazachstan 8:2.

- Czasu do meczu jest mało. Pójdziemy do masażystów, fizjoterapeutów, niech działają. Pokazaliśmy, że potrafimy grać z najlepszymi, jak równy z równym. W sobotę zaczniemy od wyniku 0:0 i walczymy o pełną pulę. Przygotowywaliśmy się przez sześć tygodni, żeby to wytrzymać, a tempo gry jest naprawdę bardzo duże – ocenił napastnik reprezentacji Polski Patryk Wronka.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Niemcy? O której godzinie mecz Polska - Niemcy? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Polska - Niemcy w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek meczu o godzinie 16:10. Start przedmeczowego studia o godzinie 15:30.

PAP