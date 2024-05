Na takie mecze czekają kibice - nie tylko dwóch rywalizujących ze sobą drużyn, ale całej ligi. W Gdańsku spotkają się ze sobą lider i wicelider, a to zapowiedź wielkich emocji i odpowiedniego poziomu piłkarskiego.

Co więcej - to spotkanie jest niezwykle istotne w kontekście awansu do PKO Bank Polski Ekstraklasy. Gospodarze są już pewni powrotu do elity, natomiast goście wciąż muszą o to walczyć. Obecnie zajmują drugie miejsce i mają trzy punkty przewagi nad GKS-em Katowice. W sobotę drużyna ze Śląska dała prawdziwy popis, pokonując Wisłę Kraków aż 5:2.

To sprawia, że Arka potrzebuje w niedzielę co najmniej remisu, aby zagwarantować sobie awans. Wówczas miałaby bowiem cztery punkty zapasu nad katowiczanami i żaden wynik w ostatniej kolejce nie strąciłby jej już poza czołową dwójkę.

O to jednak łatwo nie będzie, bo Lechia także ma swoje cele - chce zakończyć sezon na pierwszym miejscu. Poza tym derby to zawsze kwestia honoru.

Gdzie obejrzeć mecz Lechia Gdańsk - Arka Gdynia? O której godzinie mecz Lechia - Arka? Transmisja TV i stream online

Mecz Lechia Gdańsk - Arka Gdynia rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisję będzie można oglądać w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.