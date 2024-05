Lider wygrał królewski etap Giro d'Italia

Królewski etap, z Manerba del Garda do Livigno, długości 222 km, m.in. z trzema premiami górskimi pierwszej kategorii, kończył się wspinaczką do mety wytyczonej na wysokości 2387 m n.p.m. Pogacar doścignął na podjeździe ostatnich uczestników ucieczki, finiszując samotnie wśród tłumów wiwatujących kibiców.

Drugie miejsce, ze stratą 29 sekund, zajął Kolumbijczyk Nairo Quintana (Movistar), a trzeci Niemiec Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) stracił 2.32.

Najgroźniejsi rywale Pogacara - Thomas i Kolumbijczyk Daniel Felipe Martinez (Bora-hansgrohe) - stracili do niego blisko trzy minuty.

Rafał Majka, który przygotowywał atak Pogacara, rozciągając grupę faworytów wyścigu przed finałowym podjazdem do mety, zajął 13. miejsce, tracąc 3.44. Drugi z polskich kolarzy, Stanisław Aniołkowski (Cofidis), stracił ponad 47 minut.

"To jeden z najpiękniejszych dni w mojej karierze. Myślałem o tym etapie od grudnia. Dałem z siebie wszystko na ostatnich 15 kilometrach i jestem szczęśliwy, że wygrałem ten królewski odcinek do Livigno, jednego z moich ulubionych miejsc we Włoszech" - powiedział Pogacar, który odniósł czwarty etapowy sukces w tegorocznym wyścigu.

Wydaje się, że jeśli Słoweniec uniknie wypadku lub innego wydarzenia losowego, nikt nie będzie w stanie nawiązać z nim walki aż do mety w Rzymie. 25-letni kolarz zrobił w niedzielę wielki krok, żeby wygrać Giro, w którym debiutuje. W lipcu planuje start w Tour de France i może zostać pierwszym zawodnikiem od 1998 roku, który zwycięży w dwóch największych wyścigach w jednym sezonie. 26 lat temu z dubletu Giro-Tour cieszył się nieżyjący już Włoch Marco Pantani.

Na mecie rywale nie szczędzili Pogacarowi komplementów. "On pochodzi z innej planety niż my. To jest po prostu inny poziom" - przyznał Thomas, zwycięzca Tour de France z 2018 roku.

Poniedziałek będzie dniem odpoczynku przed sześcioma ostatnimi etapami.

Wyniki 15. etapu, Manerba del Garda - Livigno (222 km):

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) - 6:11.43

2. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) strata 29 s

3. Georg Steinhauser (Niemcy/EF Education-EasyPost) 2.32

4. Romain Bardet (Francja/DSM-firmenich) 2.47

5. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Bora-hansgrohe) 2.50

6. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 2.50

7. Einer Rubio (Kolumbia/Movistar) 2.58

8. Ben O'Connor (Australia/Decathlon-AG2R La Mondiale) 2.58

9. Thymen Arensman (Holandia/Ineos Grenadiers) 3.05

10. Jan Hirt (Czechy/Soudal Quick-Step) 3.20

...

13. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 3.44

138. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis) 47.11

Klasyfikacja generalna:

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) - 56:11.46

2. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) 6.41

3. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Bora-hansgrohe) 6.56

4. Ben O'Connor (Australia/Decathlon-AG2R La Mondiale) 7.43

5. Antonio Tiberi (Włochy/Bahrain Victorious) 9.26

6. Thymen Arensman (Holandia/Ineos Grenadiers) 9.45

7. Romain Bardet (Francja/DSM-firmenich) 10.49

8. Filippo Zana (Włochy/Jayco AlUla) 11.11

9. Einer Rubio (Kolumbia/Movistar) 12.13

10. Jan Hirt (Czechy/Soudal Quick-Step) 13.11

...

20. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 30.28

130. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis) 3:18.01

PAP